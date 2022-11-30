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抗爭過後 廣州海珠通告：符合條件的密接者可居家隔離

記者陳言喬／即時報導
海州海珠區發布新的優化防疫規定，包括不得隨意擴大核酸檢測範圍。圖為先前市民在廣州圖書館前排隊等待核酸檢測。（中新社）
海州海珠區發布新的優化防疫規定，包括不得隨意擴大核酸檢測範圍。圖為先前市民在廣州圖書館前排隊等待核酸檢測。（中新社）

廣州市海珠區當地時間29日晚間爆發激烈警民衝突後，廣州海珠區30日下午公布最新優化的防疫措施，今後符合居家隔離條件的密切接觸者可居家隔離。

近一個月來，海珠區一直是廣州市疫情發生最多、最嚴重的地區，但近來也因過當的防疫發生多起警民嚴重衝突事件。海珠區今天下午發布「關於關於優化完善疫情防控措施的通告」：

一、科學精準畫定風險區。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域畫定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位畫定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。

二、精準展開流行病學調查。及時、準確判定密切接觸者，不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。

三、做好密切接觸者的隔離管理。密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。

四、科學開展核酸檢測。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

五、加快疫苗接種。堅持疫苗接種應接盡接原則，特別是要加強老年人新冠疫苗接種。

檢測 疫情 疫苗

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