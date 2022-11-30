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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

美中關係惡化 中國企業「洗新」躲地緣政治風險

編譯季晶晶／即時報導
過去一年有500家中國公司赴新加坡註冊，以躲避地緣政治風險。(路透)
過去一年有500家中國公司赴新加坡註冊，以躲避地緣政治風險。(路透)

金融時報報導，過去12個月，有多達500家中國公司悄悄到新加坡註冊，以避免美中緊張局勢升級的地緣政治風險。

金融時報形容這是去「洗新」（Singapore-washing），最這樣做的一批公司包括快時尚品牌Shein、電動新創事業蔚來汽車，以及IT服務供應商Cue，他們將母公司或全球總部設在此一城市國家、在那裡的證交所上市、收購當地公司並在那裡成立合資事業。

雖然在新加坡成立公司對中國企而言並非新現象，但高階銀行家說，因為西方國家加強審查中國企業，他們「急於」赴星成立控股公司以保護其業務。

新加坡的統計資料並不披露原籍國，所以到底有多少公司這樣做還不明朗。然而，有位律師說，他公司的內部研究發現，今年有500多家中國公司在新加坡成立，比往年多。

分析師預期，赴星的家族辦公室到今年底會超過1,000家，其中有許多來自中國，相較下，2020年底是400家。

星國法律事務所Bayfront Law總監Ryan Lin表示，「中國有龐大市場，但中企運作愈來愈全球化，維持中國籍會使敏感性升高，所以他們把自己打造成國際公司」。

在聯繫和交易方面，新加坡也是比中國更理想的地點，中國的邊境管制以及防疫封鎖限制了高階主管的重要差旅。

此一趨勢嘉惠了新加坡。根據全球金融中心指數，它在9月超越香港成為亞洲最大金融中心，排在紐約和倫敦後面，名列第三。

新加坡 邊境 汽車

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