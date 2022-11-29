痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

中國「戰狼」、外交部發言人趙立堅 主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻，但最近幾張他與太太的居家生活照曝光，發現私底下他也是一名溫文儒雅的小鮮肉。

這些私人照不是由他自己發出，而是他的太太在微博 曬出，有多張恩愛的夫妻照與居家生活照。

今年9月底，微博用戶「大聰和臭丫頭」曬出多張與趙立堅的親密合照，文中還寫著「老了我們一起去種地養魚，最浪漫和最幸福的事就是陪著你慢慢變老。」該用戶在11月再曬出趙立堅切蛋糕相，稱「祝你生日快樂，陪伴是最真情告白！ 」。

據公開資料顯示，趙立堅出生於1972年11月，據信，趙立堅應是剛過50歲生日。

網友猜測，該位高調秀恩愛的應是趙立堅夫人，並親切地稱她為「堅嬸」。網友還說，這照片美顏濾鏡太厚，趙立堅變成了小鮮肉，與官媒上鎖著眉頭怒責西方霸權的趙立堅太不一樣。

堅嬸經常在微博分享日常生活，疫情 之下仍然多采多姿。包括她今年6月到德國出差，看著滿街不戴口罩生活的人，感歎「平淡而真實的生活」；9月還秀出一束百合花，「感謝親愛的老公在我身邊默默守候」；11月身穿華服，和外國友人悠閒地喝下午茶。

這兩天中國多地爆發群眾事件，她也高調論政，她發帖質問：「是誰在故意造謠惑眾帶節奏激發人民的憤怒？他們有專業的團隊，他們的目的是什麼？他們的背後又是誰在指使？中國人民智慧也很團結，你們的陰謀詭計不會得逞！」頗有其夫的架勢。

根據「堅嬸」曬出的一篇署名文章，她的真名應為湯天如，是巴基斯坦伊斯蘭堡（伊斯蘭瑪巴德）一家中資企業的總經理。