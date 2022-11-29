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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

記者陳言喬／即時報導
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

中國「戰狼」、外交部發言人趙立堅主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻，但最近幾張他與太太的居家生活照曝光，發現私底下他也是一名溫文儒雅的小鮮肉。

這些私人照不是由他自己發出，而是他的太太在微博曬出，有多張恩愛的夫妻照與居家生活照。

今年9月底，微博用戶「大聰和臭丫頭」曬出多張與趙立堅的親密合照，文中還寫著「老了我們一起去種地養魚，最浪漫和最幸福的事就是陪著你慢慢變老。」該用戶在11月再曬出趙立堅切蛋糕相，稱「祝你生日快樂，陪伴是最真情告白！ 」。

據公開資料顯示，趙立堅出生於1972年11月，據信，趙立堅應是剛過50歲生日。

網友猜測，該位高調秀恩愛的應是趙立堅夫人，並親切地稱她為「堅嬸」。網友還說，這照片美顏濾鏡太厚，趙立堅變成了小鮮肉，與官媒上鎖著眉頭怒責西方霸權的趙立堅太不一樣。

堅嬸經常在微博分享日常生活，疫情之下仍然多采多姿。包括她今年6月到德國出差，看著滿街不戴口罩生活的人，感歎「平淡而真實的生活」；9月還秀出一束百合花，「感謝親愛的老公在我身邊默默守候」；11月身穿華服，和外國友人悠閒地喝下午茶。

這兩天中國多地爆發群眾事件，她也高調論政，她發帖質問：「是誰在故意造謠惑眾帶節奏激發人民的憤怒？他們有專業的團隊，他們的目的是什麼？他們的背後又是誰在指使？中國人民智慧也很團結，你們的陰謀詭計不會得逞！」頗有其夫的架勢。

根據「堅嬸」曬出的一篇署名文章，她的真名應為湯天如，是巴基斯坦伊斯蘭堡（伊斯蘭瑪巴德）一家中資企業的總經理。

曾有公開報導指出，湯天如是中國民營企業家，常年旅居海外，2016年來到巴基斯坦開辦進出口貿易公司和家具生產廠。而趙立堅在擔任外交部發言人之前，2015年曾派駐巴基斯坦4年。

趙立堅日前50歲生日與太太合影，但網友稱趙立堅美顏得變成了小鮮肉。（取材自微博）
趙立堅日前50歲生日與太太合影，但網友稱趙立堅美顏得變成了小鮮肉。（取材自微博）
趙立堅日前50歲生日切蛋糕。（取材自微博）
趙立堅日前50歲生日切蛋糕。（取材自微博）
中國戰狼、外交部發言人趙立堅主持記者會時的鎖眉罵人神情。（德國之聲）
中國戰狼、外交部發言人趙立堅主持記者會時的鎖眉罵人神情。（德國之聲）

趙立堅 微博 疫情

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