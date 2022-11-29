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金融時報：馬雲在東京低調生活近半年 興趣大變

這一年「更有能力統一台灣」 美列中國4大可能軍事行動

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)
知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報引述知情人士報導，在北京政府持續打壓該國科技業之際，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲和他的家人，已在東京市中心住了將近六個月。這段時間也剛好碰上習近平強化防疫清零管制措施。

知情人士透露，馬雲會去東京郊外的溫泉勝地和滑雪場，也會定期前往美國和以色列。馬雲將自己的個人廚師和保全人員帶到東京，始終保持低調，盡可能不參與公眾活動。

他的社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位於東京銀座，另一家在丸之內金融區、正面對皇居。銀座的這個會員俱樂部，對定居或長期旅居東京的大陸富豪來說，已成為低調、繁忙的社交中心。

日本現代藝術界人士表示，馬雲已成為熱衷的藝術品收藏家。馬雲友人指出，在被迫淡出忙碌的生活後，他開始以水彩畫來消磨時光。

另有人說，馬雲利用他在日本的時間，將商業興趣拓展到電商之外，至永續性的領域。基本上他已交棒給阿里巴巴和螞蟻集團新世代的領導人。

自馬雲兩年前批評大陸監管機構、稱國有銀行停留在「當鋪思維」以來，他就幾乎從公眾視野中消失。此後，他創辦的螞蟻集團和阿里巴巴，面臨一系列的監管打壓。監管當局喊停螞蟻集團規模370億美元的首次公開發行股票（IPO），並對阿里巴巴重罰破紀錄的28億美元罰款。

馬雲 螞蟻集團 日本

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