信任不足+溝通不良 路透探究鴻海鄭州廠疫情下的騷亂

鴻海鄭州廠抗議者23日和身穿防疫裝備的安全人員對峙。（美聯社）

鴻海鄭州 廠區狀況連連，上個月先是大量員工逃出廠區，本月又為防疫隔離和簽約獎金的問題爆發肢體衝突。

路透訪問到一名剛從鄭州廠離職的郝姓員工，他說，村委幹部上個月招攬他去鴻海工作，待遇是平日的兩倍，不需工廠工作經驗。當初開出的條件是，工作不到四個月就可以拿3萬元人民幣（約4211美元），遠高於鴻海鄭州廠員工四個月可拿的1.2萬到1.6萬元人民幣。

但他表示，當初沒談到10天的隔離期，且後來又突然通知，要多做一個月才拿得到簽約獎金。

路透指出，這個問題成了這些鴻海新進員工和資方衝突的導火線。報導說，除了遵照當地「清零」政策閉環生產導致勞資關係緊張之外，鴻海一再出狀況，也暴露鄭州廠管理上出現信任不足和溝通不良的問題。

郝姓員工在內的抗爭員工拿了1萬元人民幣離開，他這個月還沒機會上到生產線。

鴻海不願對這名員工的說法置評，僅對路透表示已就此事發過聲明。

鴻海幹部透露，每年此時是最忙祿的時候，但鄭州廠10月爆發疫情 ，讓他們措手不及而導致「混亂」。

路透另外訪問到一名費姓員工，他說自己很怕染疫，但還得工作兩周才能拿得三個月合約的獎金，掙扎之餘，他從圍牆中的一個洞鑽出廠外，「最後，我決定命才重要」。