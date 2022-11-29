風向變了 中媒稱「新冠像感冒」 胡錫進暗示快放棄清零

中國媒體報導確診者都是輕症，跟感冒一樣。圖為早前海南三亞市出院的病患。（中新社）

中國嚴格的「動態清零」防疫 正悄悄出現變化，北京新京報29日上午刊出一篇「感染新冠肺炎 之後」的文章，文中列舉多人染疫確診者的經歷，「就跟感冒一樣」很快痊癒，上海有一家五口都感染，最小的11個月兩天後就恢復正常。中國官媒前總編胡錫進也在29日發布推文，暗示中國可能很快放棄新冠清零政策，並強調中國將比預期更早走出陰影。

中國防疫近三年來，民眾對新冠病毒的印象一直存在剛開始的奪走多條人命的Delta病毒，以致中國國務院公布20條優化防疫措施時，仍有地方層層加碼不願放鬆，原本被視為「試點」城市的石家莊，取消核酸檢測後反倒讓市民不適應，也沒人敢出門，反應大家仍活在過去的認知。

兩周來已有多名中國專家說明當前病毒致死率很低，新京報這篇文章應是中國第一篇講述目前罹患新冠都是微輕症的報導，官方意圖透過更多確診的經歷來導正民眾的刻板印象，並為後來防疫政策的調整做鋪墊。

報導引述多名確診的親身經歷說法：

「上海兩位老人今年87歲，有心臟、肺部和血壓等方面的基礎病。確診患病就像重感冒，他們發燒、咳嗽、身體酸痛，但病痛過去後，現在他們仍常常牽手下樓溜達，生活一如往昔」。

「11月27日，症狀出現第八天，住在方艙裡的23歲的麥麥除了咳嗽鼻塞嗓子啞，沒有其他症狀」。

「廣州海珠區的榮先生家裡五口人感染，最小的是11個月大的女兒。兩天後，她恢復正常，成了家裡最快病癒的人。榮先生自己感覺發病初期和感冒一樣，頭疼兩天，四肢無力，喉嚨乾裂，他按照網上說的，多喝水多休息，症狀慢慢緩解，一周基本恢復正常」。

「上海Rachel，家裡每個人的病症大致相同，發燒、咳嗽、喉嚨痛，然後全身無力，感覺累。除了發燒的溫度，不同的身體情況會有其他差別。無論發燒還是咳嗽，只要對症吃藥，慢慢就都緩解了」。

「成都尤先生，從頭到尾都是無症狀，至今也沒有出現任何新冠肺炎的症狀」。

「上海左小姐，她的症狀和丈夫完全一樣，咳嗽兩天，然後發燒兩天，基本上就好了，他倆現在沒覺得和生病前有什麼不同，新冠肺炎對青壯年來說問題不大，聽說周圍感染了的人絕大部分是輕症」。

「上海王先生，他爸媽打完了三針疫苗，事後他們覺得疫苗管用，至少症狀來得快走得也快，而且不嚴重，難受都是當天的事，第二天開始好轉，第三天基本就沒啥事了」。

另據香港FX168財經報導，媒體人胡錫進29日也在推特上說：「新的Omicron變種正在迅速傳播，推動中國許多地區對新冠響應的調整。中國目前的重症病例率約爲0. 025%，大多數中國人不再害怕被感染，而中國可能比預期更早走出新冠疫情 的陰影。」

胡錫進另一條推文說：「過去周末，中國多地發生負面活動。隨著疫情防控措施的放鬆，輿論情緒很快就會平靜下來。我可以給出一個絕對的預測，中國不會亂，不會失控。」