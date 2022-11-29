中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國各地防疫嚴格且層層加碼，引爆民怨，網傳中國國務院 29日下午的記者會將有放鬆防疫的重大宣布。但下午3時40分記者會開完，並無任何新的宣布。官員只稱，會密切關注國際上一些疫情 形勢的變化，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據澎湃新聞報導，中國國家衛健委發言人米鋒29日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，當前，各地正在抓實抓細做好疫情防控。要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

米鋒表示，要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康覆；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決；要加快推進新冠病毒疫苗 接種，特別是老年人接種。希望老年朋友們積極、盡快完成疫苗接種，保護自身和家人健康。

重申落實20條 要各地加強風險畫分

對於地方防疫「層層加碼」的現象，國家疾控局監督一司司長程有全表示，當前全國疫情複雜嚴峻，並稱近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面，有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批準、動不動就「靜默」。當前，各地已經成立了整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度，對於各地網民、人民群眾反映的各種問題，進行積極有效的回應，並轉交給有關地方予以推動解決。

程有全表示，20條優化措施，每條措施都有充分的科學依據和證據支撐，應當堅持第9版，落實20條。

至於如何解決長期風控為民眾生活帶來的影響，程有全回答說，各地要進一步加強高低風險區畫分，原則上高風險區一般以單元、樓棟為單位畫定，「不得隨意擴大」。在疫情傳播風險不明確或存在廣泛社區傳播的情況下，「可適度擴大高風險區域畫定範圍」，但要及時通過核酸篩查和疫情研判，「快封快解」。對風險人員的判定要以現場流調為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的「誤傷」，最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。對高風險區既要嚴格管控，做到「足不出戶」，也要全力做好服務保障工作，滿足群眾基本生活和就醫用藥需求。

由於記者會上並無新的防疫調整規定，網路上也出現感嘆聲音，這場記者會央視新聞直播，畫面掃到一名記者記錄記者會的筆記情況，有網友稱，記者會已開了十多分鐘，這名記者只寫了一行字。

中國國務院聯防聯控機制記者會，開了十多分鐘，有記者只記錄了一行字。（取材自微信）

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