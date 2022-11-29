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廣州地鐵驚傳兒童被硫酸灼傷 「皮膚大面積紅腫」

中國新聞組／北京29日電
網傳兒童燒傷部位。（取材自紅星新聞）
網傳兒童燒傷部位。（取材自紅星新聞）

廣州地鐵一號線驚傳有一名兒童被硫酸灼傷。根據網傳聊天紀錄顯示，25日有兒童在廣州地鐵一號線內滑倒，跌坐於一灘「不明液體」上，隨後該名兒童所穿衣物遭液體腐蝕，皮膚也出現大面積灼傷及紅腫。

據極目新聞，28日有網友發帖稱，她們一家三口乘坐地鐵一號線回家，在長壽路地鐵站進入地鐵車廂時，她的孩子被地上的不明液體滑倒。該不明液體顏色像可樂，伴隨有少量氣體，此時車廂周圍大約還有10名乘客。

摔倒後，小朋友馬上起身，但很快他說身上有發熱感，衣物也慢慢開始腐化。之後，孩子屁股到大腿位置出現大面積灼傷及紅腫痕跡。

該名女網友和丈夫連忙向地鐵工作人員求助，工作人員將他們帶到洗手間用水噴洗傷口，撥打120，並陪同他們外出到醫院就醫。

目前，受傷的小朋友被鑑定為深二級到三級灼傷，需要進行植皮手術，康復需一個月或以上時間。

另據紅星新聞報導，黃沙站派出所民警證實此事，並表示涉嫌潑灑硫酸的嫌疑犯「已經在我們控制中了」。對這一事件的調查情況，該名民警未做正面回應，稱廣州市公安局隨後會發布正式通告，「可以放心，地鐵是安全的」。

微博有網友質疑硫酸是怎麼帶進去的？廣州地鐵方表示，正常情況下乘客所攜帶物品都要經過安檢，但有一些市民拒絕安檢的情況下，「也會進行一個手檢或開包檢查」。

廣州公交公安29日發布通告稱，26歲李姓男子搭乘地鐵的過程中，隨身攜帶用於首飾加工的強酸性溶液發生滲漏，導致13歲的男孩王某臀部被灼傷。李某對其攜帶危險物品乘坐地鐵的行為供認不諱。目前，公交警方已依法對李某採取強制措施，案件正在偵辦。

網傳當事兒童衣物被腐蝕情況。（取材自紅星新聞）
網傳當事兒童衣物被腐蝕情況。（取材自紅星新聞）

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