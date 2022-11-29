烏魯木齊大火後 四川宜賓公寓火災 消防車又被圍籬卡住

微博帳號「社會與法頻道閻肅」的中國網友28日晚間11時上傳宜賓公寓住宅起火的影音但已被下架，卻止不住網友在推特廣傳轉發。（取材自推特影片截圖）

新疆 烏魯木齊高樓住宅24日發生大火，因消防車被防疫 圍籬卡住延誤搶救造成10死引發民怨尚未平息，28日晚間四川宜賓一棟公寓失火，又見消防車被擋在防疫圍籬之外，無法駛進火場救援。

微博帳號「社會與法頻道閻肅」的中國網友28日晚間11時上傳宜賓公寓住宅起火的影音但已被下架，卻止不住網友在推特廣傳轉發。

這段長度約12秒的影音顯示，一戶民宅竄起熊熊烈焰與濃煙，但閃著艷紅警示燈且外觀龐然的消防車，卡在被防疫圍籬佔據大半的狹窄巷弄裡，巷弄另一旁還停滿私家車，使得消防車更顯侷促且進退不得。

因先前發生在烏魯木齊的憾事於四川宜賓再度重演，中國網友吶喊：「這不是天災，不是天災，是人禍，人禍。」

甚至網友痛斥中共 當局：「中南海才不怕封控，裡面的空氣都是經過過濾的，食物有特殊供應，當然裡面一堆殭屍維持不了多久。」

官方尚未對此發表聲明，具體傷亡不得而知。

相同憾事在宜賓重現前，24日新疆烏魯木齊一棟高樓住宅大火，也因消防車被防疫圍籬卡住，住戶的出入大門又被封死而逃生不得，至少10人命喪火場而民怨沸騰，北京等大城紛紛發起反封控的抗爭「白紙運動」。

「紐約時報」（The New York Times）報導，示威矛頭指向中共領導人習近平與清零防疫政策，稍一不慎就是六四翻版。

針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球逾10個城市，路透社統計，在歐洲、亞洲和北美城市，包括倫敦、巴黎、東京和雪梨，皆出現由移居國外的異議人士和學生所組織的小規模守夜和抗議活動。