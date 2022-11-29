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中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

記者陳言喬／即時報導
上海烏魯木齊中路的行動，從追思紀念變成了反封控的抗議。（路透）
上海烏魯木齊中路的行動，從追思紀念變成了反封控的抗議。（路透）

中國「健康中國」微信公眾號29日上午公布，國務院聯防聯控機制將於下午3時（美東29日凌晨2時）召開新聞發布會。市場傳出中國將採取更寬鬆的防疫措施，中國A股、港股與台股早盤都急升。

29日下午國務院聯防聯控機制的記者會主題是「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」，央視新聞並將全程直播這場記者會。由於近來中國的嚴格清零防疫造成極深民怨，各地爆發「白紙運動」，國務院下午的記者會也被解讀是進一步釋放放鬆防疫的訊息。

中國國務院宣布29日下午召開記者會。（取材自澎湃新聞）
中國國務院宣布29日下午召開記者會。（取材自澎湃新聞）

消息人士指，從北京清華大學學生「白紙運動」中可看出，學校黨委給學生的公開信，口氣柔和，肯定學生的行為是愛國行為，並透露中央正在大幅調整防疫政策。此外，北京也已修正多項防疫「技術」，化解民怨瓦解抗議潮漫延。

最新的調整方案應該是「放鬆管制+各地大量設置方艙醫院」因應未來可能大增的疫情。

今天網路還傳出一份「動態清零即將結束」的文件，指目前清零政策面臨三面夾攻：一是經濟下滑，二是地方財政崩盤，三是群體抗爭愈演愈烈。因此，「大大」

在專家進諫和親歷G20染疫風險後，已安排擬訂「勝利」退出方案。

王HN（按，王滬寧）主持專家研究的對策，即宣佈解除封控的說詞是：中央堅持按病毒發展情況進行科學決策，根據病毒變異從阿爾法到了德爾他，再到奧米克戎BF1.2.3..7的毒性遞減規律，中央研判到奧米克戎8(BF.8)的毒性顯著小於流感，不再具有致命性，就是清零政策退出最佳時機。

受此激勵消息，中國A股上午開盤後不久即應聲上揚，到中午收盤上海A股已上漲2.2%，港股、台股也均急升。

防疫 國務院 北京

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