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中國多地爆核酸造假 「檢測公司開到哪，哪就爆疫情」

記者陳言喬／即時報導
中國多地對核酸檢測數據造假。圖為瀋陽市近日對內九區連續展開區域核酸檢測。（中新社）
中國多地對核酸檢測數據造假。圖為瀋陽市近日對內九區連續展開區域核酸檢測。（中新社）

中國堅持防疫「動態清零」，疫情防控常態化，人民動不動就要去測核酸，一大批第三方核酸檢測公司應運而生，但傳出有公司與地方勾結將檢測數據造假，藉此牟利，以致出現層出不窮的亂象，中國官媒重批已到非重典不能止亂的時候。

最近甘肅蘭州核子華曦實驗室將陽性誤報為陰性，造成「假陰」事件，引爆關注。媒體經調查發現，全中國竟有30多家「核子華曦實驗室」，其中16家註冊時間在近三個月，但「開到哪裡，哪裡就疫情爆發」。

「人民日報」健康版新媒體29日發表評論文章，詳列核酸檢測報告公然造假的十多起案例。文章說，核酸檢測結果，是中國決定疫情防控措施最直接、最基礎、最關鍵的科學依據。疫情發生近三年以來，從億萬民眾到各級政府和國家，都為疫情防控做出了巨大犧牲，付出了無法估算的沉重代價。

但卻出現「如此前仆後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公衆對核酸檢測的公信力。」

文章說：「一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群衆因此被靜默、被管控，生活工作遭遇重創。核酸檢測亂象社會公衆反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了！」

檢測 疫情 甘肅

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