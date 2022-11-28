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抗爭事件後 烏魯木齊逐步開通疆內疆外航班 恢復物流

記者賴錦宏／即時報導
烏魯木齊機場已恢復至少南航四條航線，並繼續推動恢復烏魯木齊至其他城市的航線航班。（中國日報）
烏魯木齊機場已恢復至少南航四條航線，並繼續推動恢復烏魯木齊至其他城市的航線航班。（中國日報）

經過上周六、周日的各地紀念烏市火災死難者事件後，新疆烏魯木齊市政府宣布解除封控後，星期一（11月28日）起逐步恢復重要城市運營服務，當地機場也將逐步恢復開通疆內疆外航班。官方也宣布，將恢復快遞物流企業運營。

烏魯木齊市政府上週六（26日）宣布當地已實現社會面基本清零，將分階段恢復生活秩序，28日開始恢復鐵路、民航和公車、計程車等城市公共交通的運營；以及低風險區與群眾生活息息相關的商超、市場、藥店、餐廳、加油站、銀行等營業場所生產經營活動。

綜合央視新聞和證券時報報導，烏魯木齊市交通運輸局書記李強在星期一上午召開的疫情防控工作新聞發佈會上通報，目前，南方航空公司已恢復烏魯木齊至北京的航班，從星期一起，將陸續恢復烏魯木齊至長沙每週四班、烏魯木齊至三亞每週四班等航線航班。從11月30日起，河北航空公司將恢復烏魯木齊至石家莊每週四班的航線航班。

他也稱，烏魯木齊機場後續還將努力推動恢復烏魯木齊至其他城市的航線航班。

中共烏魯木齊市委常委、宣傳部長隋榮在同場發佈會上也通報，自本週二起，在對從業人員統一安排食宿、嚴格閉環管理、落實核酸檢測等防控措施前提下，烏魯木齊將恢復快遞物流企業運營，為低風險區市民提供配送服務。

嚴厲防疫逾三個月的新疆首府烏魯木齊，本月24日發生高樓住宅火災造成嚴重傷亡後，大批民眾25日晚上街抗議要求解封。烏魯木齊市長買買提明·卡德25日深夜召開記者會，就火災事故致歉，承諾嚴肅追責。市政府26日再宣布，烏魯木齊已實現社會面基本清零，將分階段恢復生活秩序。

航線 新疆 機場

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