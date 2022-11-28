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中國恆大清盤呈請聆訊延期至明年3月

記者賴錦宏／即時報導
香港高等法院再次推遲中國恆大一宗清盤呈請案的法庭聆訊。(路透)
香港高等法院再次推遲中國恆大一宗清盤呈請案的法庭聆訊。(路透)

香港高等法院再次推遲中國恆大一宗清盤呈請案的法庭聆訊，為恆大遲遲沒有出爐的債務重組方案贏得了更多時間。

據彭博社，香港高等法院星期一（11月28日）決定，將中國恆大的清盤呈請案聆訊押後至2023年3月20日。儘管法庭聆訊的推遲給恆大留出餘地，但這也將迫使恆大加快制定債務重組方案的進程，因為法院需要看到這方面的證據。

佳盛環球（Top Shine Global）今年6月以債權人身份向中國恆大集團提出清盤呈請，涉及恆大的財務義務金額為8.625億港元。此前在債權人等多方申請下，這宗清盤案的聆訊已從9月延期至11月。

上個月，香港一家法院向陽光城集團的境外主體頒佈了清盤令，為身陷債務困境的中資開發商敲響警鐘。清盤或導致公司解散及資產的甩賣。

彭博社上星期曾援引知情人士報道，恆大的境外債務重組方案據悉計劃最快於12月份第一週與境外債權人溝通，以兌現公司此前有關年底前提出重組計劃的承諾。據悉離岸債權人要求恆大董事局主席許家印出資至少20億美元。

中國恆大自2020年開始出現流動性危機，旗下美元債去年底違約後，以地產債為主的中國高收益美元債市場壓力倍增。隨著中資房企違約暴雷不斷發生，恆大的重組方案將被金融市場和決策者視作重要先例。

恆大6月曾表示，公司將極力反對清盤呈請，並預計該呈請不會影響公司的重組計劃或時間表。香港法官9月時稱，恆大的臨時債權人團體反對清盤呈請，他們認為在重組計劃下獲得償付的概率要高於將公司清盤。

恆大 重組 香港

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