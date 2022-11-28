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疫情擴散 染疫人數逾四萬例 重慶成重災區

記者賴錦宏／即時報導
中國27日新增40052宗新冠本土個案，多區繼續加強防控。 （美聯社）
中國27日新增40052宗新冠本土個案，多區繼續加強防控。 （美聯社）

據國家衛健委官網網站消息，11月27日新增確診病例3822例，其中本土病例3748例；新增無症狀感染者36525例，本土36304例。中國病例增至近四萬例，再創新高。新增個案中以重慶的佔最多，有9600多宗，北京亦新增3888宗病例。中國副總理孫春蘭在當地指導防控工作時指出，當地既要集中資源力量推進高風險拔點攻堅，又要加快疫情較輕地區社會面動態清零進度，落實新版防控方案和優化措施，盡快推動風險區域解封。

本土確診病例中，廣東1347例，北京840例，重慶238例，山西162例，河南157例，四川157例，雲南133例，內蒙古121例，其他省市不滿百例。

本土無症狀感染者36304例，重慶9447例，廣東7761例，北京3048例，四川1710例，吉林1578例，山西1158例，陝西988例，新疆982例，河北949例，山東882例，青海754例，天津689例，河南665例，湖北665例，甘肅637例，雲南550例，其他不滿五百例。

其中境外輸入確診病例74例（廣東24例，北京16例，福建13例，山東6例，遼寧4例，上海4例，內蒙古3例，江蘇2例，四川1例，陝西1例），含7例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東3例，內蒙古2例，北京1例，四川1例）。

在新增40052宗本土個案中，北京佔3888宗個案，較前一天減少超過400宗，是個案連升多天後首次回落。北京市疫情防控當局說，對於流調溯源、查陽追陽等採取的臨時管控措施，時間原則上不超過24小時。北京市政府指病例增速未緩解，要以堅決果斷措施遏制疫情上升，同時嚴禁採取硬質隔離，嚴禁封堵消防通道、單元門、小區門。

另外，重慶成疫情重災區，新增9685宗本土病例，重慶市委書記陳敏爾主持疫情防控工作會議，指目前疫情仍然複雜嚴峻，防控工作決不能有絲毫鬆勁，要採取更堅決果斷措施，以最短時間實現社會面清零。

廣東則新增超過9100宗個案，主要在廣州。廣州海珠區東部非管控區今日(28日)起恢復地鐵、公車服務。另外，東莞市發布通告，倡導市民群眾非必要不離開東莞，盡量減少社交活動。

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