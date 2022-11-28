北京深夜維穩升級 亮馬河、四通橋街頭布滿警力

亮馬河畔的亮馬橋地鐵站口旁，停放一排警用車輛。攝影／記者陳政錄

在「白紙運動」後，北京 市今夜升級維穩，昨天深夜有民眾聚集的朝陽區亮馬河畔街道，以及傳出可能再有人抗爭的海淀區四通橋周邊，均布滿警力鎮守，重要路口平均有五、六名公安 駐足，大量警車停靠路邊，以防再有事件發生。

疫情以來大陸當局嚴格防控，堅持動態清零，但在發生新疆烏魯木齊火災等事件後，民眾反應強烈，上海、重慶、南京、廣州等地均有居民或大學生聚集表達訴求，其中，有人手持代表當局言論審查的白紙，被稱為白紙運動，連北京也在昨日深夜加入抗爭行列，民眾聚集在亮馬河畔高喊「不要核酸，要自由」等口號，表達反對封控、呼籲拆除網路防火牆等訴求，直到今日凌晨才散去。

為避免抗爭事件再度重演，儘管入夜後氣溫已達零度，但北京維安力度明顯提升，在亮馬河畔的新源南路、新源街、東三環北路等周邊街道停有至少三、四十輛警車，亮馬橋地鐵站 旁、橋上有公安以二到五人一組駐守、巡邏。

至於中共二十大前，就曾有民眾抗議的北京四通橋，今也傳出可能是聚集點之一，因此，在中關村大街等街道上，公安出動的數量更多，基本上每五到十公尺有一台警車，路口多到四、五輛，和五、六名公安或便衣，地鐵站口也有專人檢查證件，甚至有工程車輛在路旁待命，陸橋上也有人值守。