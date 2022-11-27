鴻海鄭州廠獎勵留下員工 發放每月最多1.3萬人民幣獎金

彭博資訊報導，鴻海鄭州廠將獎勵留下來的員工，今年12月與明年1月發放每月最多1.3萬人民幣獎金。(取材自彭博資訊)

彭博資訊報導，鴻海 旗下富士康鄭州 廠正為留下來的員工提供多達人民幣1萬3000元（約1805美元）的獎金，希望維持這個全世界最大iPhone 組裝廠所需要的員工人數水準。

報導說，鴻海在周末發出的一份公告中表示，將為11月初之前入職的全職員工在今年12月與明年1月份發出每月最高人民幣1萬3000元的工資外獎金。鴻海上周對旗下鄭州廠選擇離職返鄉的新進員工，提供人民幣1萬元（約1400美元）的津貼，以平息因新灌封控措施而引發的暴動抗議。

格外慷慨的獎勵金反映鴻海在歷經長達一個月處理防疫封控事宜、員工不滿情緒在上周爆發開來後，急切需要生產線重新回到全速運作狀態。鄭州廠聘僱多達20萬名員工，該廠是蘋果大多數頂級款手機iPhone Pro機款的組裝基地。據傳在上周抗議事件後，已有超過2萬名新進勞工選擇離開。

蘋果已表示正與鴻海密切合作恢復相關運作，而兩家公司都承諾要確保員工的安全。

iPhone 14 Pro和Pro Max是蘋果公司今年來需求最旺的機款，彌補基本款iPhone 14銷售下滑的情勢。鴻海鄭州廠的情況再度提醒蘋果大幅仰賴中國大陸生產帶來的風險，當地政策具有不可預測性，且國際貿易關係充滿不確定性。蘋果本月警告其最新的高階款iPhone出貨將低於先前預期，而此時正值歐美年底購物旺季高峰。

摩根士丹利分析師在本月稍早將iPhone Pro本季產量預估調降600萬支。在不太可能發生的最糟情節下，若曠日持久的封控措施影響鴻海鄭州廠的組裝，年底前都無法再有任何iPhone出貨，鴻海本季營收可能少20%，來自iPhone生產的營收也將大減36%。