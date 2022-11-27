蘋果限制AirDrop功能 中國抗議群眾少了溝通利器

在北京抗議者對烏魯木齊市火災死難者致哀，同時表達抗議。(Getty Images)

隨著中國的反政府示威抗爭持續延燒，抗議群眾用來組織、分享資訊的一個重要溝通工具，如今卻受到限制—蘋果 裝置的無線文件共享功能AirDrop。

Business Insider報導，在AirDrop被用來分享反對習近平和北京 政府的電子傳單後，蘋果恰好在11月初針對中國境內的AirDrop功能施加限制。當地用戶設定接受對象為「所有人」（也就是可取得非聯絡人傳送的檔案）時，傳送時間被限制為10分鐘，之後該該功能就會自動關閉。先前這麼做並無時間限制。

Quartz指出，2019年香港爆發反送中抗爭活動時，群眾利用該功能來散播示威抗爭相關的訊息，以繞過當局設下的國家防火牆，對組織抗爭活動來說至關重要。

如今，這項限制僅在中國實施，有些人說這可能阻擋全國爆發的大規模示威抗爭蔓延。在烏魯木齊發生住宅大樓火災釀成十死後，大陸多個城市的民眾走上街頭，抗議政府的防疫 清零政策。部分當地人怪罪是防疫措施讓居民無法逃離火場，因而造成悲劇。

蘋果先前告訴彭博，該公司打算在全球推出這項設定，防止不必要的文件共享。