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BBC記者採訪上海反封控 遭警毆打逮捕

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

北京清華大學連兩天抗議 校方辦座談會並啟動返鄉專車

記者陳言喬／即時報導
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（取材自微信）
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（取材自微信）

新疆大火引發中國全國性的反封控運動在大學延燒，北京清華大學連兩天有大批學生聚集抗議後，校方決定今天（28日）下午舉辦防疫座談會，同時宣布提早放寒假，29日起開闢駛往機場及火車站的學生返鄉專車。

校方此舉被認為是為當前的反封控運動降溫。清華大學校園自26日晚間至27日白天，接連爆發學生要求防疫解封及訴求「民主法治，表達自由」的聚眾行動，成為北京最積極響應串聯抗爭的大學。

據校方「清華紫荊之聲」微信公眾號及鳳凰網等訊息，清華大學學生處27日晚間公告，校黨委副書記過勇將於下午2時，舉行「學校疫情防控工作學生座談會」，大學部及研究所學生均可參與，「歡迎同學們報名參加」。

座談會公告發出後，清華校方緊接著發布另一項公告，聲稱「為更好服務並保障同學在返鄉途中的健康安全」，自11月29日至12月4日「提前開通學生返鄉『清華專線』」，並自今早8時開放學生在發車前一天線上預約。

公告稱，預約學生可免費搭車，從校本部及雙清公寓前往北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場第2、3航廈、大興機場等火車站及機場。

上述兩項公告公布後，在清華校園及中國網路上引發熱烈討論，有學生直言，前兩年疫情時，校方也沒有在11月底就開闢返鄉專車，懷疑這是想疏散人群防止聚集抗議。

至於座談會，有人肯定清華校方至少願意和學生面對面座談，但也有人認為，座談會恐怕只是各說各話，畢竟校方沒有改變防疫政策的權力，頂多放鬆校園的防疫管理。

北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（取材自微信）
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（取材自微信）
北京清華大學舉白紙抗議的學生。（取材自微信）
北京清華大學舉白紙抗議的學生。（取材自微信）

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