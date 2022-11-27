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中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

避免人群聚集 上海警方竟拆「烏魯木齊中路」路牌

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中央社台北27日電
上海出現抗議人群。(美聯社)
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國多地持續爆發不滿過度防疫的抗議行動，今天在上海、北京、武漢和成都都有規模不等的聚集活動。成都民眾喊出「要人權」、「不要終身制」、「反對獨裁」等。

綜合社群平台推特（Twitter）上「China Forbidden中國禁聞」、「李老師不是你老師」等帳號所轉發的影片內容，四川省成都市望平街晚間聚集人潮，他們喊的各式口號中，包含：「要人權」、「不要終身制」、「反對獨裁」、「言論自由」、「不自由 毋寧死」等。

影片顯示人潮可能上千人，街上的廣告旗幟出現「成都」二字。

在湖北省武漢市，今天有民眾走上漢正街抗議，和武警爆發衝突。根據影片，民眾與警察交涉，試圖和警方說理、說情。路透指出，聚集民眾有數百人。

在北京市，清華大學白天出現約千名抗議學生，喊出「民主法治，表達自由」的口號。晚間在市民散步的熱門地點亮馬河畔也出現人潮和警察，部分人士手持白紙表達抗議，民眾則在河邊放置鮮花並點燃許多燭火，表達對日前新疆烏魯木齊火災罹難者哀悼，這場悲劇疑因防疫過當阻礙消防車進入救災。

白紙在昨天開始的這一波抗議潮中，代表了無法自由表達言論的憤怒。2020年香港抗議活動高峰期間，當地活動人士也舉起白紙抗議，以避免出現國安法禁止的標語。莫斯科的示威者今年也用白紙來抗議俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

在上海，繼昨天深夜的悼念烏魯木齊火災罹難者及抗議行動後，今天下午民眾再度聚集，並激憤槓警高喊「放人」，為被逮捕民眾抱不平，警方約於傍晚5時架起路障、封鎖路段。

晚間在中國社群網路傳出的消息則指，上海抗議者中有不少被警查或便衣強行帶走，抗議地點路牌「烏魯木齊中路」也被取下。

➤➤➤避免抗議者聚集 上海警方竟拆除「烏魯木齊中路」路牌

在廣東省廣州市海珠區赤沙村，下午有居民聚集在村委會並要求解封。根據羊城晚報，廣州今天的疫情防控新聞發布會上宣布，廣州正展開風險區域內人員疏解工作，海珠區近1萬人有「疏解」意願。

官方表示，上述民眾只要滿足「持續5天核酸檢測結果陰性、健康碼綠碼、所在樓棟連續3日無新增病例」等條件的人員，接受3天集中健康監測後，在做好個人防護，可閉環轉運到市內或市外目的地。

海珠區並在今晚發布通告，表示28日0時起優化調整社會面疫情防控措施，也就是縮小防控範圍，更加「精準」防疫。

在中國社群平台微博上，一些民眾討論著對防疫措施應當「放開」，但也有民眾質問放開後的「後果」誰來承擔。

官媒人民日報以「仲音」為名的評論今天則維持官方立場，要求「堅定信心，抓實抓細疫情防控各項工作」，並稱「我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的。這一點毋庸置疑，我們應有充分的信心。」

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避免抗議者聚集 上海警方竟拆除「烏魯木齊中路」路牌

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