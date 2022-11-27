抗議封控 中國多所大學出現示威海報 學生舉白紙抗議

北京大學爆發抗議封控的示威活動，餐廳附近的牆壁上出現紅色塗鴉文字，寫著示威字句。（推特圖片）

新疆 烏魯木齊受疫情影響封控一百多天，上周四（24日）晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，更被指涉及過度防疫而釀成慘劇，引發不少民眾不滿，中國多所大學也出現抗議潮。北京 清華大學的大批學生今早（27日）聚集，高舉白紙及標語，呼籲民眾關注新疆火災，以及爭取表達自由。

據港媒，推特影片顯示，一名北京清大女學生在校內的紫荊餐廳門口，高舉白紙大喊口號，周圍的大批學生為她叫好。此舉引來越來越多學生聚集，齊喊「民主法治！表達自由！」有一名老師穿越人群，到學生面前稱「你們現在搞到失控了！」嘗試勸離人群。

該女生還哭著說：「如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我覺得我們的人民都會對我們失望。作為清華的學生，我會後悔一輩子！」

網傳消息稱，北京清華大學黨委副書記過勇承諾召開全校範圍的座談會，聽取學生有關學校和疫情管理的意見，「說到做到」，不追究在場學生責任，並和學生集體為新疆大火默哀和歌唱中國「國歌」（義勇軍進行曲）。

另據香港01，上周四（24日）烏魯木齊大火造成10人死亡、9人受傷，隨後數日社交媒體上輿情洶湧。26日起，包括南京傳媒學院的數間中國大學的大學生加入抗議，中國傳媒大學、中國政法大學、中國人民大學等數所大學，都出現抗議標語或作品。

除了上海有數百市民聚集悼念大火死難者外，網傳中國多間大學近日也出現悼念死難者及表達對嚴厲防疫政策不滿的海報，其中江蘇南京傳媒學院更有多名學生在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。

據推特消息顯示，在南京傳媒學院、中央美術學院、南京林業大學與四川電影 電視學院等大學，近日都有學生以舉牌、張貼標語等方式抗議，用以表達回歸正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。

在26日晚上，南京傳媒學院多名學生在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。隨後校方關燈，學生則打開手機電筒照明。學校領導到場稱，示威學生馬上解散的話就可以不追究責任，又威脅會處分學生，說「總有一天你要為你們的行為付出代價」。

針對抗議者舉白紙示威，有網友標註此為「白紙革命」。據稱，白紙代表無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了什麼」之意。

在北京電影學院，有學生製作染血口罩綁在欄杆上，並貼出「我是中國公民」、「我不是啞巴」等示威海報。

青島電影學院也出現悼念烏魯木齊大火遇難市民的海報，海報上寫著「不要麻木、不要沉默、不要無視、不要忘記」。