上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者
上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍從200公尺，擴大到400公尺。警方現場逮捕至少五名抗議者。
據新加坡《聯合早報》報導，截至傍晚6時，前來聲援或圍觀的人群還絡繹不絕。聚集人群幾度高唱中國國歌，喊出「不要核酸要自由」「警察放人」等口號。
警方現場逮捕至少五名抗議者，但目前尚未發生嚴重衝突。
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新疆烏魯木齊一高層住宅樓周四（24日）發生火災，造成10死九傷。事發後，中國多地民眾聚集為遇難者哀悼並抗議當局的防疫封控措施，從周六晚上一直延續到周日。
补充 上海警察在大巴里殴打被捕的人 pic.twitter.com/wh9HEeRM4k— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022
上海乌鲁木齐路 民众高喊— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 26, 2022
共产党 下台！
这是迄今为止最为激进的口号。 pic.twitter.com/ijP7lxnIgH
影片來源：YouTube BBC
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