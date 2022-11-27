上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍擴大。(美聯社)

上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍從200公尺，擴大到400公尺。警方現場逮捕至少五名抗議者。

據新加坡 《聯合早報》報導，截至傍晚6時，前來聲援或圍觀的人群還絡繹不絕。聚集人群幾度高唱中國國歌，喊出「不要核酸要自由」「警察 放人」等口號。

警方現場逮捕至少五名抗議者，但目前尚未發生嚴重衝突。

➤➤➤烏魯木齊市民反封控圍黨政機構 上海數百群眾喊共產黨下台

➤➤➤抗議封控 中國多所大學出現示威海報 學生舉白紙抗議

新疆 烏魯木齊一高層住宅樓周四（24日）發生火災，造成10死九傷。事發後，中國多地民眾聚集為遇難者哀悼並抗議當局的防疫封控措施，從周六晚上一直延續到周日。

影片來源：YouTube BBC