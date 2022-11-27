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上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

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上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

記者賴錦宏／即時報導
上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍擴大。(美聯社)
上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍擴大。(美聯社)

上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍從200公尺，擴大到400公尺。警方現場逮捕至少五名抗議者。

新加坡《聯合早報》報導，截至傍晚6時，前來聲援或圍觀的人群還絡繹不絕。聚集人群幾度高唱中國國歌，喊出「不要核酸要自由」「警察放人」等口號。

警方現場逮捕至少五名抗議者，但目前尚未發生嚴重衝突。

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新疆烏魯木齊一高層住宅樓周四（24日）發生火災，造成10死九傷。事發後，中國多地民眾聚集為遇難者哀悼並抗議當局的防疫封控措施，從周六晚上一直延續到周日。

影片來源：YouTube BBC

新加坡 警察 新疆

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