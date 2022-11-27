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新疆大火引爆警民衝突 新疆書記馬興瑞稱要嚴打滋事者

記者陳言喬／即時報導
新疆大火後，25日有群眾上街要求解封，與警對峙。（取自網路）
新疆大火後，25日有群眾上街要求解封，與警對峙。（取自網路）

新疆烏魯木齊市住家火災因不當封控導致救援受阻造成10死引發公憤，不少聲援民眾與員警發生衝突。新疆自治區黨委常委會26日召開會議，強調將依法嚴厲打擊煽動滋事、暴力抗拒疫情防控等違法犯罪行為。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生，並延誤消防車搶救導致10死9傷，大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封，有抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與員警發生衝突。

新疆大火26日還引發包括上海、北京、南京等多地悼念烏魯木齊1124火災慘劇活動。

惡火引爆民怨後，烏魯木齊市人民政府26日宣布：烏魯木齊社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。遭網友吐槽一天之內社會面清零，紛紛驚嘆一夜之間清零的神奇。

許多網友則批評「封了一百多天，新疆的貨幾個月發不出去，在新疆的朋友看起來都已經關得精神崩潰了。但一場大火，隔天，就社會面基本清零了。」

不過，面對群眾衝擊市政府的行動，新疆當局稱將嚴懲煽動滋事及暴力抗拒疫情防控措施行為。

新疆日報27日報導，自治區黨委常委會26日召開會議，由馬興瑞主持，研究部署烏魯木齊市疫情防控、風險防範處置、提高群眾工作能力水準等有關工作。

會議指出，要確實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。

新疆 疫情 北京

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