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爆發示威後 新疆黨委：嚴厲打擊暴力抗拒防控措施行為

記者廖士鋒／即時報導
中共新疆黨委書記馬興瑞26日上午主持召開常委會，強調嚴厲打擊暴力抗拒疫情防控措施行為。（中新社資料照片）
中共新疆黨委書記馬興瑞26日上午主持召開常委會，強調嚴厲打擊暴力抗拒疫情防控措施行為。（中新社資料照片）

甫爆發示威抗議的新疆自治區，中共新疆自治區黨委26日召開常委會，強調要「依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序」。

據新疆日報26日晚間消息稱，中共新疆自治區黨委常委會26日上午召開會議，由新疆自治區黨委書記馬興瑞主持。會議指出，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，已實現社會面基本清零。同時，疫情風險尚未徹底清除、傳播鏈仍未完全阻斷，稍有鬆懈就會造成反彈。強調烏魯木齊市各級各部門要提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，深刻認識疫情防控的複雜性艱巨性反覆性，「把思想和行動統一到習近平重要講話重要指示批示精神上來」。

會議強調，要堅持實事求是，講真話、報實情、辦實事，既要反對不負責任的態度，又要力戒簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，提高防控質效。更要求做好防疫期間維護穩定工作，「依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序」。

同時，還要求以更大力度落實「意識形態工作責任制」，提升領導幹部媒介素養和「輿論引導水平、用網治網能力」。還包含持續豐富拓展資訊發布管道和方式，依法依規準確發布權威資訊，及時做好政策措施宣傳解讀，完善重大輿情和突發事件輿論引導機制，提升突發事件應對處置效率，切實提高輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

此前，新疆烏魯木齊市一小區24日發生大樓火災，釀成10人死亡的悲劇。25日有大量烏魯木齊市民眾走上街頭抗議，一些人高唱「義勇軍進行曲」，並高喊要求結束封控。烏魯木齊市官方26日早上宣布「社會面基本清零」，將分階段恢復正常生活秩序。烏魯木齊自8月10日來，已「靜默」逾三個月。

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