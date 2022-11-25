中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

李鐵早前辭去國家隊主教練職務，如今傳出遭調查。資料圖為李鐵在訓練場上。 （中新社）

中新網報導，據湖北省紀委監委網站消息，中國國家男子足球 隊原主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。」

事實上，早在本月13日，「新浪體育」就引述體育節目主持人消息，指李鐵被有關部門帶走調查。據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

李鐵的微博最後一次更新是7日，由於時值2022年卡達世界盃足球賽前夕，他發文說，「每屆世界盃都會想起曾經我們一起拚過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」

45歲的李鐵曾當選中國足球先生，2002至2006年曾效力英超球隊艾佛頓，2008年返回中國效力中超，2012年起改任教練工作。2019年底李鐵接替義大利籍的納比擔任國足主帥，2021年12月辭職，由李霄鵬接任。

李鐵的球員生涯常年鎮守國家隊中場的「鐵腰」，也曾在2002年韓日世界杯的舞台露過臉。征戰10場世預賽正賽，取得5勝2平3負，這是李鐵執教國足時交出的答卷。

讓李鐵陷入帥位危機的，還是進入到12強賽之後。以國足的實力來看，輸給澳大利亞和日本隊倒屬正常，關鍵在於比賽過程中毫無招架之力，讓人大跌眼鏡，排兵布陣方面也有許多值得商榷的地方。

之後有驚無險戰勝越南，算是保住了國足在本屆12強賽中的底線，但此後遺憾輸給沙特、被阿曼逼平，讓國足沖擊世界杯僅剩下理論的希望。因此李鐵的排兵布陣，尤其對洛國富、阿蘭等球員的使用，引起相當大的輿論熱潮。

而賽後李鐵在社交媒體上發布的帶有廣告性質的內容，更是讓自己在輿論的漩渦中陷得更深。作為職業教練，接商業廣告和代言本無可厚非，這在其他運動隊也很常見，但冒然給國家隊贊助商競品打廣告的行為，顯然打破了白紙黑字的商業規則。

作為國足主帥，在「團結是鐵」的標語之下帶頭違約，無論如何都說不過去，而由此引發的一系列場外風波，更助推甚至加速了其「下課」的進程。