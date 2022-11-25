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中國降準1碼救市場 釋資金697億美元

記者林宸誼／即時報導
人行今年第二度降準，料此次降準共釋放長期資金約5,000億元人民幣。（中通社）
人行今年第二度降準，料此次降準共釋放長期資金約5,000億元人民幣。（中通社）

中國人民銀行（大陸央行）25日宣布，決定於12月5日全面降準一碼（降低金融機構存款準備金率0.25個百分點），共計釋放長期資金約人民幣5000億元（約697.3億美元）。

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為7.8%。這是繼4月之後，今年第二度降準。

人行解讀，這次降準有三大目的：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

二是降準是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是降準可降低金融機構資金成本每年約人民幣56億元，透過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

中國上次降準是今年4月25日，調降存準率一碼，正值經濟重鎮上海因疫情封控之時，釋放資金人民幣5300億元（約739.1億美元）。

這次宣布降準0.25個百分點，中國同樣面對新一輪疫情蔓延、房地產市場需求繼續低迷，經濟穩成長的壓力增大之際。因此，降準帶來最關鍵的影響是有助股市、樓市、債市形成持續推進寬信用的預期，提振市場信心，而12月5日上路實施的時機，則是為了因應美國聯準會升息和緩解年末流動性緊張。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟表示，促進消費、企業投資需求和基建投資都需要資金流動性支持，降準正是釋放積極信號。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，降準釋放了宏觀政策向穩增長方向加力的信號，有助於提振市場信心。同時，當前中國境內物價形勢溫和，人民幣有能力保持較強韌性，這代表境內貨幣政策有條件「以我為主」。

疫情 投資 貨幣

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