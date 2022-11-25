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河南蔬菜滯銷 中國交通部：立即督促整改

記者廖士鋒／即時報導
河南蔬菜滯銷，源於各地封控影響貨車通行，圖為近日河南汝州市紙坊鎮中山寨村的白菜。（圖／取自「中國供銷商貿」微信公眾號）
河南蔬菜滯銷，源於各地封控影響貨車通行，圖為近日河南汝州市紙坊鎮中山寨村的白菜。（圖／取自「中國供銷商貿」微信公眾號）

中國各地疫情升溫，近日不少區域又發生了土推封路、嚴格管控貨車通行等「層層加碼」作法，甚至引爆河南蔬菜滯銷危機。對此，中國交通部25日強調，將立即督促整改，堅決防止過度通行管控問題反彈。

中國交通部25日召開記者會，發言人舒馳表示，近期疫情形勢依然嚴峻複雜，部分地區對貨車通行層層加碼、過度通行管控問題仍時有發生，河南等地蔬菜運輸不暢的問題引發社會關注，交通物流保通保暢工作面臨反彈壓力。

他強調下一步將按照進一步優化防控工作的二十條措施有關要求，扎實做好疫情防控和交通物流保通保暢工作。包含堅持24小時值班值守，暢通各級應急運輸保障電話，針對貨車司機、物流企業反映的「層層加碼」、「一刀切」等過度通行管控問題，立即督促整改，堅決防止過度通行管控問題反彈。

在末端運輸上，他則指出將嚴格規範郵政快遞基礎設施關停關閉行為，對確需關停關閉的，應提前向社會公佈，並採取措施盡快恢復，全力保障郵政快遞末端服務有序運轉。對已經關閉的郵政快遞分撥中心和營業據點，滿足解封條件的要盡快解封。

此前中國商務部新聞發言人束玨婷在11月24日指出，商務部將統籌做好商貿領域疫情防控和居民生活必需品供應保障。據指，目前各省均已建立生活物資保障工作專班，並積極開展相關工作。

據界面新聞報導，近日隨著各地封控手段增加，河南省內50個種植大縣都存在不同程度的滯銷情況，僅汝州市紙坊鎮就有3,500噸小蔥、930噸菠菜、19萬1,230噸白菜等多種蔬菜滯銷。另外，甘肅、山東、河北等地也都出現農產品滯銷情況。

疫情 河南 郵政

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