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北京連5天感染破千 急建方艙…廣州否認封城

記者陳政錄／北京即時報導
北京新冠疫情嚴峻，民眾排隊核酸檢測。（記者陳政錄╱攝影）
北京新冠疫情嚴峻，民眾排隊核酸檢測。（記者陳政錄╱攝影）

面對本土疫情持續，北京市政府25日下午召開記者會，通報今日再增逾千例感染者，強調要利用周末加強社會面防控，並加快集中隔離場所和方艙醫院儲備建設；疫情更嚴峻的廣州市，則在記者會上闢謠稱，「廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫」，引起關注。

據北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，25日0時至15時，北京新增本土新冠感染者1119例。其中，隔離觀察人員912例、社會面篩查人員207例。

這是北京連續第五天，本土感染數破千。北京市政府發言人徐和建說，要持續做好社會面疫情防控，利用好周末窗口期，加強社會面防控措施，疫情高發多發的區和街鄉進一步降低社會面活動度。

徐和建還說，要強化方艙醫院管理及服務保障，加快集中隔離場所和方艙醫院的儲備和建設。劉曉峰也呼籲，北京市民要減少不必要外出，不去風險區域，不聚會、不串門，非必要不去人員密集場所。

值得注意的是，因疫情嚴峻，陸網傳聞這兩天北京通州區將封城、靜默，還會大面積消毒，對此，通州區官方回應稱，「這些都是謠言。 」近日，北京已陸續啟用了順義新國展方艙、延慶區方艙，昌平南口方艙醫院也已完成改造。

另一方面，24日新增7,524例本土新冠感染者的廣東省廣州市，在25日召開的記者會上通報，當前，廣州疫情快速上升趨勢初步遏制，但海珠部分區域疫情存不確定性，天河區續發風險高，一些地區後續發展存在不確定性。

對於網友關切廣州是否封城、靜默，廣州市委宣傳部副部長朱小燚表示，「受廣州市疫情防控指揮部委託，向各位市民鄭重表示，廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫。請廣大市民相信權威發布！」

不過，廣州市衛生健康委副主任張屹也提醒，明天是周末，加之陰雨降溫，建議廣州市民繼續簡約生活，減少不必要社交活動。

北京 疫情 封城

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