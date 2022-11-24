廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起

廣州市民21日做核酸。(美聯社)

廣州10月下旬爆發本土疫情 後，隨著防疫 升級，不斷傳出當地民眾挺身反抗嚴格封控措施的消息。對此，廣州市公安 局指揮中心宣傳處處長許欣證實，自10月23日至今，當地公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

據上海《第一財經》報導，10月下旬以來，廣州遭遇著三年來最嚴峻複雜的新冠疫情。近期，網上有不少關於廣州管控區內有人員聚集、「衝卡」等行為的消息。

對此，廣州市衛健委副主任張屹在24日防疫記者會上表示，近期，依然發現個別管控區域存在涉疫人員紮堆聚集、「衝卡脫管」等現象。

張屹說，「這將給疫情帶來反彈風險，且造成管控區域外的疫情傳播，會給全市疫情防控大局帶來被動，同時也導致個人暴露於感染風險之中。」

廣州這波本土疫情從10月22日至11月23日，累計報告新冠感染者已超過10萬例。

廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣指出，當前，廣州市處於新冠病毒疫情防控關鍵期，但仍有個別人員不遵守政府防疫管理措施，不但造成新冠病毒傳播風險，最終還受到公安機關懲處。

許欣說，近日，在一些疫情防控管控區域內，有些群眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些群眾不遵守管控秩序，隨意「串格」；有些甚至聚集「衝卡」，走出管控區之外，涉嫌違反疫情防控法律法規。

許欣強調，公安機關將一如既往依法打擊暴力抗拒疫情防控措施、侵犯醫務人員和防疫人員安全、擾亂衛生醫療秩序、故意傳播病毒、核酸檢測造假、造謠傳謠、聚集滋事、哄抬物價、詐騙錢財等妨害疫情防控的違法犯罪行為。