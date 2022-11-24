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拜習會後中美關係 中外交部：促進人文交流和民間往來

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部發言人毛寧主持24日記者會。取自中國外交部網站
中國外交部發言人毛寧主持24日記者會。取自中國外交部網站

總統拜登與中國國家主席習近平14日舉行「拜習會」後，中美人文等領域交流是否「回暖」，中國外交部發言人毛寧24日表示，中方願和美方一道努力，促進人文交流和民間往來，為兩國關係健康穩定發展築牢民意基礎。

毛寧24日在中國外交部例行記者會上稱，中美人文交流十分重要，要鼓勵擴大兩國各領域人員交往，這是中美兩國元首在峇里島會晤時達成的重要共識。

她進一步列舉，近日中美舉辦紀念「乒乓外交」五十周年活動，參與的美國運動員說，希望人文交流和民間往來繼續為兩國關係發展增添正能量；至於中國駐美大使秦剛訪問猶他州，也有學校藝術團員說，人們總會記得愛和友誼。

毛寧指稱，「這份誠摯的情誼確實令人動容。」她說，中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但這不是兩國人民相互信任、構築友誼的障礙，更不是中美關係發展的障礙。

另對於歐盟理事會主席擬於下月訪問中國，並將與習近平舉行會談。毛寧回應說，「中方將適時發布消息」。

日本首相岸田文雄日前在與習近平會晤時，提出希望中國放鬆防疫措施，毛寧表示，在做好疫情防控前提下，中方一直不斷優化便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境安排。

她表示，將根據疫情形勢變化，本著科學精準的原則，持續優化各項防控政策，更好保障中外人員往來和對外交流合作。

習近平 疫情 拜登

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