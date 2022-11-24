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中網信辦：鄭州富士康員工宿舍發生死亡事件是謠言

記者林則宏／即時報導
23日在中國鄭州富士康廠區內，發生大規模抗議，幾名穿著防護衣的安全人員以棍棒擊打抗議者。(美聯社)
23日在中國鄭州富士康廠區內，發生大規模抗議，幾名穿著防護衣的安全人員以棍棒擊打抗議者。(美聯社)

中共中央網信辦微信公眾號24日晚間通報最新一批「網絡謠言溯源及處置典型案例」，在12則典型網路謠言中就有兩則涉及鄭州富士康，包括「富士康鄭州科技園726房發生死亡事件」、「鄭州富士康員工因疫情管控起衝突，把工作人員殺死」。

此外，12則典型網路謠言幾乎都與新冠疫情有關。中共中央網信辦稱，針對近期疫情防控、突發案事件、社會民生等領域謠言問題，將督促指導網站平台加強監測查證，全面排查整治。

通報稱，截至目前，微博、騰訊、抖音、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣等重點網站平台共處置傳播網絡謠言帳號5,400餘個，第一時間溯源並關閉首發帳號。

中共中央網信辦通報的這批首發謠言典型案例中，與鄭州富士康有關的分別是第一則：關於「富士康鄭州科技園726房發生死亡事件」的網絡謠言，是抖音帳號「焦作小姐姐」於10月28日10時18分首發。經查，該謠言視頻系惡意拼湊剪輯，鄭州園區無相關死亡事件。

第11則關於「鄭州富士康員工因疫情管控起衝突，把工作人員殺死」的網絡謠言，是快手帳號「忠哥（漂泊的心）」於10月23日13時12分首發。經查，系兩員工個人糾紛，一人受輕微傷，無人員死亡。

此外，早前曾在網路被廣泛傳播與疫情有關的消息，包括：「福州一陽性男子被吊車吊起轉移」、「長沙用集裝箱運送陽性患者」、「庫爾勒在建5-10萬人方艙」、「上海一醫院要求骨折兒童三天四次核酸才能手術」等，也被中共中央網信辦通報為網路假消息。

通報稱，上述謠言首發網路帳號均已關閉。中共中央網信辦強調，將繼續堅決打擊網絡謠言和虛假信息，也歡迎有關部門和網民積極舉報，提供線索，「堅決掃除害群之馬，共同打造清朗網絡空間」。

鄭州 疫情 中共

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