中外交部證實「限韓令」解除 去年以來已引進多部韓劇

中國國家主席習近平本月15日在印尼巴厘島與韓國總統尹錫悅舉行會談後，隨即傳出中國解除「限韓令」的消息。新華社

韓國總統室公報首秘金恩慧22日表示，韓國電影 已重新在中國視頻點播服務（OTT）平台上播放，這是中國實施「限韓令」六年來的首次，中國外交部發言人趙立堅 在23日例行記者會也間接證實這項消息。趙立堅說，據他了解，去年以來，中國已經引進播放多部韓國電影和電視劇。

因不滿韓國部署美國薩德反飛彈系統，中國國家廣電總局要求，自2016年9月1日起，禁止韓星在中國演出；停止新的韓國文化產業公司投資；停止韓國偶像團體面向中國1萬名以上觀眾的演出；禁止新簽韓國電視劇、綜藝節目合作項目；禁止韓國演員出演的電視劇在中國播放等多項規定，此即俗稱的「限韓令」。

韓聯社報導，韓國總統室公報首秘金恩慧22日在記者會上表示，韓國總統尹錫悅本月15日在韓中首腦會談上強調兩國文化、人員交流以及溝通的重要性，中國國家主席習近平對此表示認同。

金恩慧強調，期待中方基於有意義的首腦會談成果，創造解除韓國文創內容進口禁令的光明未來。韓方將為此持續努力，並予以關注。

報導稱，中國OTT平台騰訊視頻已開始提供韓國導演洪尚秀2018年的作品《江邊旅館 》的播放服務。韓國電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮表示，《江邊旅館》獲得中國國家廣電總局批准，11月初起上線騰訊視頻。

北京日報報導，在23日記者會被問及相關問題時，趙立堅表示，習近平和尹錫悅日前在出席G20峰會期間舉行雙邊會晤，就中韓關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成一系列重要共識，為下一步中韓關係發展指明了方向。中方願同韓方一道落實好兩國元首重要共識，推動中韓關係深入發展。

但趙立堅強調，中國從來沒有實施過所謂的「限韓令」。他說，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。

趙立堅稱，據他了解，去年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。推動合作需要雙方「相向而行」，希望韓方同中方一道繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情作出積極努力。