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北京一周內增逾5000例 倡導「非必要不離京」

記者陳政錄／北京即時報導
北京疫情嚴峻，朝陽區一出現感染者的住宅樓和樓下商店，都遭到封控管理，被鐵皮柵欄圍住。攝影／記者陳政錄
北京疫情嚴峻，朝陽區一出現感染者的住宅樓和樓下商店，都遭到封控管理，被鐵皮柵欄圍住。攝影／記者陳政錄

中國大陸本土疫情不斷升溫，北京市也面臨著最嚴峻的考驗。據統計，16到22日七日內，北京新增本土感染病例已達5,852例，加上23日0到15時，繼續新增了913例，社會面篩查案例不斷，北京市疾控中心副主任劉曉峰今日下午呼籲，減少不必要的外出，倡導非必要不離京。朝陽區也要求，居民非必要不出自家社區。

21、22日，北京市分別新增1,438例、1,486。在23日下午的記者會上，劉曉峰通報，23日0時至15時，北京繼續新增本土新冠肺炎病毒感染者913例，其中，隔離觀察人員765例、社會面篩查人員148例。

他呼籲北京市民提高防護意識，減少不必要的外出，倡導非必要不離京，遵守各項防疫規定。北京市政府發言人徐和建也表示，當前，大陸國內疫情點多、面廣、頻發，北京市疫情新增病例數持續高位成長，連續兩天日新增感染者數破千，社會面病例波動式上升，波及街鄉廣泛，防控工作正處於最關鍵、最吃緊的時刻。

北京市疾控表示，疫情高發多發的區和街鄉，要進一步降低社會面活動度，轄區內辦公大樓、企業、工廠要動態調整，減少人員流動，強調個人防護。朝陽區副區長楊蓓蓓也說，朝陽社會面傳播風險依然存在，持續加強社會面防控措施，呼籲居民繼續減少流動，非必要不出本社區，就近核酸檢測，不在社區樓下聚集。

楊蓓蓓說，朝陽朝陽繼續倡導居民非必要不出本區域，減少人員跨區活動，養老院、護理院等重點場所實行閉環管理，暫停開放各類密閉式休閒娛樂場所，採取線上教學，鼓勵採用視訊、網路、電話等線上會議。

因應疫情快速發展，據《北京日報》，北京新國展輕症方艙醫院目前已投入使用，北京市委書記尹力還親赴檢查醫院建設運作情況，要求提高收治工作質效。

北京 疫情 檢測

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