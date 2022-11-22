中國疫情反撲 廣東搶建方艙北京強化防控

廣東疫情居高不下，圖為廣東加速興建廣州白雲應急隔離轉運點。（中新社）

中國11月迄今累計新增逾25萬病例，疫情 反撲下廣東搶建方艙醫院，北京 則連2日破千例，全市嚴控大型及聚集性活動，疫情熱點朝陽區強調非必要不出區，另河南 鄭州新增1例死亡病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2萬9157例（含確診與無症狀感染者），本土病例單日新增2萬8883例、境外移入274例。

其中新增本土確診2641例，包括廣東860例、北京388例、四川272例及重慶215例等；另本土無症狀感染2萬6242例，主要為廣東7951例、重慶6728例、北京1098例、四川980例及甘肅937例等。

目前中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）重災區為廣東8811例、重慶6943例、北京1486例。

中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔22日表示，當前新增感染者數量持續增加，自11月1日以來累計報告25萬3000例感染者，近一周平均每天報告2萬2200例，較上一周增加一倍。人口密集城市由於人員流動性強、高校等重點場所集中、聚集活動多，加劇了疫情傳播擴散的風險和防控難度。

廣東廣州本輪疫情嚴峻，雖然當局表示廣州大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷，但各地卻搶建方艙醫院。

南方網報導，在南沙區，規劃床位超8萬張的廣州南沙健康驛站項目，大量混凝土車、壓路機、挖掘機以及運送材料的大型貨車在道路旁隨時待命，等待進場。而增城區方艙醫院。項目現場一片熱火朝天的建設景象，絡繹不絕的運輸車進出往來，挖掘機揮舞著鐵臂。

對此中國有網友表示「把建方艙比喻成重大建設，很驕傲嗎？」、另有網友籲「請停止折磨人民」。

在北京方面，單日確診連續2日逾千例，其中290例是社會面篩查人員。

北京市政府22日表示社會面病例數持續上升，首都防控工作處於最關鍵最吃緊的時刻，從嚴控制線下大型活動和全國性會議、論壇及考試等聚集性活動。進返京人員落地三天三檢，結果未出前居家不外出，24日起進入公共場所查驗48小時內核酸證明。

北京朝陽區強調降低社會流動，非必要不出區，降低疫情風險外溢；其他區根據疫情形勢，倡導疫情嚴重區域實行彈性工作制。

此外，11月22日，河南鄭州市通報新增1例死亡病例情況，患者為一名81歲女性，有長年的糖尿病史且中風。