中美防長會談 中國專家：雙方觸及戰區層級的海上危機管控

第9屆東盟防長擴大會議22日在柬埔寨舉行，中國國務委員兼國防部長魏鳳和（前排右二）應約與美國國防部長奧斯汀（前排左二）舉行會談。（新華社）

中美國防部 長昨天（22日）在柬埔寨會談，中國學者事後分析指，這一次會談更務實，雙方交流更多議題。陸媒稱，美方希望開放戰區層級的溝通管道，這回會上有中方的南部戰區副司令員與會，會談可能涉及海上危機管控。

環球時報報導，一位熟悉中美兩軍交往的軍事專家表示，相較於6月中美防長首次會晤（新加坡 香格里拉對話會）時更多是禮節性的，這一次會談更務實，從會談時長就可以看出，雙方能夠交流更多議題。

北京外國語大學國際關係學院學者卓華則說，從中美發佈的消息來看，這次會談討論議題比較全面，既包括兩軍關係，也有地區和世界熱點安全問題，雙方的關注點優先次序有差異，但都確認了戰略溝通的必要性。

報導稱，中方南部戰區副司令員劉子柱海軍中將參加了此次會談。上述匿名軍事專家解讀說，會談議題可能涉及海上危機管控。

根據美國國防部會後發表的聲明，奧斯丁 22日聲稱對中國軍機日趨危險的行為表達關切，同時強調為降低戰略風險和強化操作安全進行實質對話的重要性。

在與魏鳳和會談前，奧斯丁在五角大樓的新聞發佈會上就提出，希望中方不僅開放防長層級的溝通管道，也開放戰區層級的，這樣印太司令部司令阿奎利諾就可以與他的中國同行進行溝通。

對此，卓華表示，美軍方一直期待實現戰區級別直接溝通，在戰術行動層面與解放軍深入磋商軍事行動和操作風險等問題。但諸如海空相遇行為準則等具體危機管控機制的恢復，是建立在戰略互信基礎上的。中國軍方重視危機管控，更重視消除危機根源這一前提，這就要求美方切實尊重中方核心利益和重大關切，停止加劇台海局勢緊張的不負責任行為。