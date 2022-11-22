「限韓令」鬆綁？時隔6年首度有南韓電影在中國上映

南韓電影「江邊旅館」成為6年來首部在中國上映電影。（圖／取自「上海電影資料館」微信公眾號）

中國對南韓 影視作品祭出「限韓令」長達近6年，近期南韓電影 「江邊旅館 」於中國OTT平台騰訊視頻上映，後續是否鬆綁南韓影視產品，受到不少關注。

據韓聯社22日消息，由南韓導演洪尚秀2018年執導的電影「江邊旅館」，近日在騰訊視頻上線，此舉是中國實施「限韓措施」六年來的首次。報導引述南韓總統室公報首秘金恩慧說法稱，南韓總統尹錫悅11月15日在與中國國家主席習近平的會談上強調雙方文化、人員交流以及溝通的重要性，習近平對此表示認同。上述措施可被解讀為會談為陸方回應韓方關切創造了契機。

而南韓電影振興委員會駐華代表處首席代表丁珉榮則表示，「江邊旅館」獲得了中國國家廣播電視總局的批准，從11月初起上線騰訊視頻。金恩慧強調，期待中國基於有意義的首腦會談成果，創造解除南韓文創內容進口禁令的光明未來。韓方將為此持續努力，並予以關注。

事實上，這並不是「限韓令」首度鬆動。2021年12月3日南韓電影「哦！文姬」就曾通過廣電總局審查、於中國上映。而上一部南韓電影已是由全智賢、李政宰主演的「暗殺」，係於7年前的2015年9月在中國上映。

此前在2016年北京跟首爾之間，因「薩德」（THAAD）反導彈系統部署問題出現激烈矛盾，殃及文化領域，南韓影視與綜藝產業在中國的市場受到嚴重衝擊。在此情況下，騰訊視頻此次開啟「江邊旅館」的播放服務，被南韓總統室視為雙方領導人會晤成果，後續中國能否向南韓文創開放市場備受關注。

不過，南韓電影振興委員會相關人士表示，中國電影公司開始對南韓電影感興趣，但南韓業內持謹慎態度。一名業內人士表示，業界還感覺不到明顯變化，鑒於中共官方不大可能正式表明解除「限韓令」，不應對鬆綁進度抱有過高期待。