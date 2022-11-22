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河南商貿公司火災38死 習近平指示：依法嚴肅究責

記者陳政錄／北京即時報導
著火廠房已被燻黑，內部設施毀損嚴重。央視
著火廠房已被燻黑，內部設施毀損嚴重。央視

中國河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房於21日發生火災，截至目前已釀38死、2傷慘劇，事故發生後，據央視22日報導，中國國家主席習近平作出重要指示，表示要查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

據央視，事故發生後，習近平作出重要指示，表示河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻。

習近平說，要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

習近平表示，臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生。

據報導，中國應急管理部等相關部門已派出工作組趕赴河南指導救援工作。

據中國應急管理部、河南安陽現場工作指揮部通報，11月21日16時22分，河南省安陽市凱信達商貿有限公司廠房發生火災，截至22日上午10時，搜救工作基本結束。

經核查，事故造成38人不幸遇難（包括此前失聯的2人）。目前遇難者善後、家屬撫慰等工作正有序進行。初步判定，該起事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。

中國河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房於21日發生火災。圖為火災事故現場，廠房頂部...
中國河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房於21日發生火災。圖為火災事故現場，廠房頂部出現部分塌陷。（無人機照片） 中新社

河南 習近平

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