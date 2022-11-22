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北京日增本土感染首破千 進公共場所須48小時核酸證明

記者陳政錄／北京即時報導
北京朝陽區疫情嚴峻，高風險地區外設臨時核酸點，專門針對「彈窗」人員。攝影／記者陳政錄
北京朝陽區疫情嚴峻，高風險地區外設臨時核酸點，專門針對「彈窗」人員。攝影／記者陳政錄

中國本土疫情持續升溫，北京也告急。據北京衛健委今早通報，21日全市新增274例本土確診病例、1,164例無症狀感染者，為疫情以來首次破千，在下午的記者會上，北京市政府進一步通報，22日0時至15時，全市繼續新增本土感染者634例，宣布自後天開始，進入公共場所須持48小時核酸檢測陰性證明。

北京市政府22日下午召開記者會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，11月22日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者634例。其中，隔離觀察人員499例、社會面篩查人員135例。

他說，北京市疫情日新增報告病例數持續增加，涉及全市16個區和經開區。他也表示，從目前疫情發展形勢來看，各區疫情差異明顯，朝陽區為疫情高發區，其他區也出現疫情快速發展和零星散發態勢。

為此，北京市政府發言人徐和建通報，從11月24日起，進入黨政機關、企事業單位及其他社會單位、商務樓宇、商場超市、賓館酒店、餐飲飯店、景區景點等公共場所、乘坐公共交通工具查驗48小時內核酸陰性證明。從嚴控制線下大型活動和全國性會議培訓、會展論壇及考試等聚集性活動，確需舉辦的嚴格查驗48小時內核酸陰性證明。

北京市朝陽區副區長楊蓓蓓說，朝陽區進一步推動城市活動「慢下來」，倡導朝陽群眾非必要不離開本區域，盡量減少外出，減少流動，採取線上教學，鼓勵採用電話、網路等靈活辦公方式降低到崗率；繼續強化社區（村）防控，嚴把卡口關，嚴格實行測溫掃碼和查驗核酸檢測陰性證明等防疫措施。

在此之前，北京市已宣布對所有進返京人員實行落地「三天三檢」抵京後前三天每天需完成1次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出的措施。

北京 疫情 檢測

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