英皇宣布結束中國7間英皇UA戲院 提交破產清算申請

英皇集團旗下的英皇文化產業公布，該集團持股70%的英皇UA決定終止中國附屬公司的全部營運並宣告破產。圖取自英皇電影官方網站。

中國影業持續在寒冬中，各地戲院陸續傳出破產 倒閉。英皇集團旗下的英皇文化產業公布，該集團持股70%的英皇UA決定終止中國附屬公司的全部營運、提前解散中國附屬公司並根據中國法律自願向中國法院提交破產清算申請。因其面臨自開業以來最艱難的時候和挑戰，決定不再對其作出額外投資。

英皇娛藝影院（廣東）是一間於中國成立的公司，為主要從事營運7間戲院，分別位於中國的上海、深圳、成都、佛山及珠海。英皇文化產業董事會認為，終止業務營運不會對集團的業務營運及財務狀況產生任何重大不利影響。

據觀點網報導，截至今年6月30日止，來自中國附屬公司的收入僅佔英皇文化總收入在2%以下，但錄得淨負債約1.82億港元，佔集團淨負債超過55.0%。經評估中國附屬公司的實際貢獻及財務狀況，以及外圍環境因素，集團相信終止業務營運將能夠改善集團的財務狀況，符合公司及其股東的整體利益。

香港 媒體報導，目前英皇集團還在營運共17間以「英皇電影 城」及「英皇戲院」之獨資戲院，包括中國8間、香港7間，澳門及馬來西亞各1間。最近，集團與MCL院線合作，於香港推出「Emperor Cinemas Plus+」及「MCL Cinemas Plus+」，首間「Emperor Cinemas Plus+」 預計於 2023 年開業。其對中港電影放映市場的長遠前景維持正面，未來將繼續物色優質地點，以把握市場復甦之機遇。

自2019年末疫情爆發以來，中國影業步入寒冬期。此前，據中國第三方機構拓普數據顯示，截至今年3月18日12時，中國全國暫停影院數為5394家，暫停影院佔全國影院數的43.42%；另據陸媒統計，自天眼查App數據顯示，截至去年8月6日，2020年以來中國企業名稱或經營範圍含「影院、影城、電影放映」的影院相關企業註銷數量近4000家。