股神巴菲特再拋售比亞迪 近3個月第5次出手

今年8月以來，波克夏海瑟威已多次減持比亞迪，算上11月17日的拋售，近3個月內已是第五次減持。(新華網)

股神巴菲特 （Warren Buffett）再度減持大陸新能源汽車 巨頭比亞迪股份。據港交所披露，巴菲特旗下投資公司波克夏 海瑟威（Berkshire Hathaway）本月17日再度賣出322.55萬股比亞迪H股，平均股價195.42港元，套現約6.3億港元，持股比例從16.28%降至15.99%。

今年8月以來，波克夏海瑟威已多次減持比亞迪，算上17日的拋售，近3個月內已是第五次出手。

回溯來看，波克夏海瑟威在8月24日出售133萬股比亞迪H股，套現3.69億港元；9月1日減持171.6萬股比亞迪H股，套現4.5億港元；11月1日賣出329.7萬股比亞迪H股股份，套現5.6億港元；11月8日出售578.2萬股比亞迪H股，套現約11.4億港元。

比亞迪2022年半年報顯示，截至今年6月底，波克夏海瑟威持股數量仍為2.25億股。巴菲特最新持股降至1.756亿股，以此計算，波克夏海瑟威近幾個月已拋售比亞迪H股約4940萬股。

針對巴菲特減持比亞迪H股一事，比亞迪相關工作人員曾回應媒體稱，股東減持行為系股東投資決策，公司銷量屢創新高，目前經營情況健康，一切正常。

從業務方面來看，比亞迪股份於11月3日披露的產銷快報顯示，公司1-10月新能源汽車銷量139.79萬輛，年增233.92％。其中，10月新能源汽車銷量21.78萬輛，年增168.78％，這也是繼9月之後，比亞迪單月銷量再度突破20萬輛。

二級市場上，自2022年下半年以來，比亞迪H股股價低迷。截至11月22日收盤，比亞迪股份每股報178.2港元，總市值為5,188億港元。