上海收緊防疫措施 24日起抵滬不滿5天不得進入公共場所

11月24日零時起，所有進入上海市人員抵滬不滿5天者，不得進入公共場所。(新華網)

上海市政府官方微信 號「上海發佈」22日消息指出，11月24日零時起，所有進入上海市人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）等公共場所。

上海市疫情 防控工作領導小組辦公室進一步收緊進入該市的人員的規定。一是對所有來滬返滬且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」「場所碼」等展示介面顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示。

二是來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

三是對所有來滬返滬人員，抵滬後在落實現有「落地檢」「三天三檢」等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測 ，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」「場所碼」展示頁面取消標記提示。

上述措施自2022年11月24日零時起實施。後續根據疫情形勢和防控要求動態調整。

根據上海市衛生健康委發布資訊，11月22日，上海新增1例新冠病毒肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者。上海市、區疫情防控應急處置機制立即展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。