上海收緊防疫措施 24日起抵滬不滿5天不得進入公共場所
上海市政府官方微信號「上海發佈」22日消息指出，11月24日零時起，所有進入上海市人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）等公共場所。
上海市疫情防控工作領導小組辦公室進一步收緊進入該市的人員的規定。一是對所有來滬返滬且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」「場所碼」等展示介面顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示。
二是來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。
三是對所有來滬返滬人員，抵滬後在落實現有「落地檢」「三天三檢」等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」「場所碼」展示頁面取消標記提示。
上述措施自2022年11月24日零時起實施。後續根據疫情形勢和防控要求動態調整。
根據上海市衛生健康委發布資訊，11月22日，上海新增1例新冠病毒肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者。上海市、區疫情防控應急處置機制立即展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。
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