我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險

拜登赦免兩隻火雞 致詞幽默：唯一紅潮在家裡

廣州男外出買藥遭防疫者跪壓 民諷：姿勢比美國專業

中國新聞組／北京22日電
男子被多名執法者大聲訓斥要求「雙手扶牆，兩腿叉開」，否則執行強制措施。（視頻截圖）
男子被多名執法者大聲訓斥要求「雙手扶牆，兩腿叉開」，否則執行強制措施。（視頻截圖）

廣州日前有女子因未戴口罩遭反綁罰跪事件引發爭議，21日網上再傳出男子疑外出買藥被指違反防疫規定，遭執法者跪壓地上的影片，引起網民極大不滿，指斥事件如美國「我不能呼吸」(I can't breathe）事件翻版。另外，上海「開放麥」脫口秀節目疑似提及防疫議題，遭到加強監控，傳審查員進駐。

明報報導，有網民稱事發地疑為陝西一小區。長約兩分鐘的影片顯示，一名戴口罩黑衣男子被多名身穿制服和便衣的防疫執法人員包圍，要求其面壁接受檢查。該黑衣男子解釋稱：「我真是在吃藥。」其中一名身穿藍色背心的男子無視其解釋，大聲訓斥道，「警告你第一次，雙手扶牆」、「我警告你第二次，否則我執行強制措施。」期間還指男子動作不規範，不斷要求其按要求站立。

據報導，藍衣男子用腳將事主雙腿撥開後搜身，在確認未有危險物後，反扭黑衣男子右手將其按倒在地，並呵斥「趴著，趴下」。隨後雙腿跪壓在事主背上，並說：「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來？」事主痛苦呻吟稱，「我的胳膊…我的胳膊受過傷…」。旁邊有肩章寫著「民兵」的制服男子勸阻，但藍衣男子稱「沒事」後，並未改變跪壓姿勢。

報導說，影片21日在社交平台上廣傳，但很快被刪除。有網友怒稱，「看了這一幕，誰能順暢呼吸，除了魔鬼」、「以防疫為名把老百姓當牲畜馴服」。也有網友提到美國「我不能呼吸」事件，嘲諷說，「確實低估中國啦，比美國姿勢都專業」、「看來以後再出門就要帶防身武器了」。

防疫 口罩

上一則

河南廠房惡火燃燒7小時 38死2失蹤

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說