河南廠房惡火燃燒7小時 38死2失蹤

河南安陽一廠房發生大火，造成廠內38人死亡、2人失蹤。（央視截圖）

河南 省安陽市21日下午發生重大火災，直到深夜才撲滅大火，大火燃燒近7個小時，當地出動消防救援隊伍投入63車、240人到現場開展滅火救援行動。造成至少38死2傷2失蹤慘劇，當局正調查起火原因。

安陽日報社微信 公眾號「安陽融媒」22日上午發布「11·21火災事故情況通報」。通報指出，11月21日16時22分，河南省安陽市消防救援支隊接群眾報警稱：安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火災。

當地共派出63輛消防車、240人到現場救援，到21日20時許，現場火勢基本被控制；23時許，現場明火被徹底撲滅。整個著火的廠房已經熏黑變形，內部結構基礎設施損壞嚴重。

河南安陽一廠房發生大火，造成廠內38人死亡、2人失蹤。（央視截圖）

據初步核定，截至22日6時10分，事故已造成38人死亡、2人失聯，2人輕微傷送醫救治，無生命危險。目前，公安 部門已控制相關犯罪嫌疑人。

據現場照片可見，整個廠房已經燒至熏黑變形，內部結構基礎設施損壞嚴重。

河南安陽一廠房發生大火，廠房內部結構已全部燒毀。（央視截圖）

38死的消息傳出，網上一片震驚，「30多個家庭破碎，太揪心了」、「到底是人為的？還是存在安全隱患？為什麼一個都跑不出來啊」、「看通報有犯罪嫌疑人，是人為縱火？」

有河南網民爆料「一樓發生爆炸，二樓三樓是內衣廠基本都是內衣廠員工，是附近的村民」，也有網民這才發現，原來住家附近好多消防車經過，「原來發生了這麼大的事」。

據企業信息查詢平台「啟信寶」訊息，凱信達商貿有限公司2007年12月27日成立，主要經營五金產品批發、機械設備銷售、金屬鏈條及其他金屬製品銷售、專用化學產品銷售（不含危險化學品）、服裝服飾批發、鞋帽批發等。