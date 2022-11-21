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不等歐洲 卡達與中國簽署27年天然氣供應長約

記者林茂仁／即時報導
中國石油化工集團。(歐新社)
中國石油化工集團。(歐新社)

中國石油化工集團21日宣布，中國石化與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。 

中新社報導，根據協議，卡達能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。該協議是雙方就卡達北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

中國石化董事長馬永生與卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼首席執行官薩阿德·卡阿比（Saad Sherida Al-Kaabi）以線上形式共同簽署了協議。

馬永生表示，中國與卡達兩國關係友好、密切，在能源領域有天然互補性，為雙方不斷深化合作創造了良好環境。本協議的簽訂符合中國石化堅持綠色、低碳、安全、實現可持續發展的宗旨和要求，不僅有助於滿足中國市場對天然氣的需求，也將進一步優化中國能源消費結構，提升能源供應的安全性、穩定性和可靠性。

薩阿德·卡阿比表示，很高興雙方能夠達成此協議，這將進一步鞏固中國與卡達之間良好的雙邊關係，並將有助於滿足中國日益增長的對清潔能源的需求。此次合作跨越不同領域，並將長達27年，意義非同尋常，令人振奮，開啟了雙方合作的新篇章。

據悉，卡達北方氣田擴能項目預計於2026年投產。此次協議是中國石化與卡達能源公司簽署的第二個LNG長期購銷協議，也是卡達北方氣田擴能項目的第一個LNG長期購銷協議。

中央社杜哈21日綜合外電報導

國營卡達能源公司（QatarEnergy）今天宣布與中國簽訂長達27年的天然氣供應合約，並稱這是前所未見「最長期」交易。正當歐洲急忙尋找替代供氣來源，卡達卻加強與亞洲連結。

法新社報導，卡達能源表示，它每年將供應中國石化（Sinopec）400萬公噸液化天然氣（LNG），從新的北方氣田東段（North Field East）擴張計畫開採。

卡達能源執行長卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）表示，這筆交易「寫下液化天然氣產業史上最長久的供應合約」。

卡達天然氣的主要市場在亞洲，尤其是中國、日本和韓國。但自從俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，歐洲國家也日益尋求卡達供氣。

不過，對於是否與卡達簽訂通常它與亞洲國家簽的如此長約，德國等歐洲國家一直裹足不前，使得雙方的供氣談判難有進展。

北方氣田位居卡達液化天然氣增產計畫核心地位。卡達目標至2027年產量大增逾6成，達到每年1億2600萬公噸。中國如今是首個取得北方氣田東段供應合約的國家。

卡比表示，這份供氣合約「進一步鞏固中華人民共和國與卡達絕佳的雙邊關係，並協助滿足中國持續增長的能源需求」。

中國石化董事長馬永生從北京透過視訊參與簽約儀式。他表示，這份合約具有「里程碑」意義，因為卡達是全球最大液化天然氣供應國，中國則是世界上最大的液化天然氣進口國。

馬永生並透露，他去年10月已「正式」向卡達能源提出取得北方氣田南段（North Field South）擴張計畫股份的要求。

北方氣田南段的25%外國股權，目前由法國的道達爾能源（TotalEnergies）、英國的殼牌（Shell）及美國的康菲石油（ConocoPhillips）等西方巨擘業者瓜分。

天然氣 石油 北京

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