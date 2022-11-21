《人民日報》九度發文 再強調動態清零精準防控疫情

北京11月20日新增2名本土確診患者死亡。（美聯社）

中國官媒《人民日報》近期第九次發表評論文章談及中國疫情 防控，強調現實國情決定了中國必須堅持科學精準防控，而要實現「動態清零」，關鍵在於科學精準。

中國官方11月11日發佈二十條優化疫情防控措施，被視為中國朝向精準防控邁出的重要一步。《人民日報》星期一（11月21日）再度刊發題為《科學精準 紮實推進》的仲音署名文章，文章指出，實踐表明，快速和精準的動態清零是中國疫情防控的重要法寶，堅持動態清零必須不斷提高科學精準防控水平。

文章指出，中國地域廣闊，這既意味著具有縱深較大的優勢，也意味著各地實際不同，情況千差萬別。「這樣的現實國情也決定了，必須堅持科學精準防控，不斷提升分區分級差異化精準防控水平」。

文章說，二十條優化措施能夠更好底平衡疫情防控和經濟社會發展之間的關係，是基於實踐基礎上的科學認識，也是基於循證研究的新的成果，不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是要適應疫情防控新形勢和病毒變異新特點，更加科學精準地做好疫情防控工作。

文章也再次重申，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，完整、準確、全面理解和把握優化防控工作的部署舉措，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施，不動搖、不走樣，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

文章也提到，紮實推進二十條優化措施，提高疫情防控的科學性、精準性，對疫情防控工作提出的要求更高。既要堅決整治「層層加碼」「一刀切」等問題，防止「一封了之」，也要警惕以優化措施為名放鬆防控要求，防止「一放了之」。