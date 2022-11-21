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北京稱「疫情最嚴峻形勢」 要求降低社會面流動

記者陳政錄／北京即時報導
北京市民進行核酸檢測。攝影／記者陳政錄
北京市民進行核酸檢測。攝影／記者陳政錄

由於近日疫情持續升溫，北京市政府21日下午召開記者會坦言，當前北京面臨「新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢」，處於最關鍵最吃緊的時刻，要求降低社會面流動，倡導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗（崗位）率、線上教學、公共場所預約限流等措施。

據北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，11月21日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者316例，其中，隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。

其中，朝陽區146例，昌平區53例，大興區26例，豐台區23例，海淀區18例，東城區11例，西城區、通州區各9例，順義區8例，石景山區、門頭溝區各4例，經濟技術開發區2例，懷柔區、平谷區、密雲區各1例。

在此之前，北京市今晨通報，20日全市新增154例本土確診病例、808例本土無症狀感染者，其中266例是社會面篩查人員，並有兩例死亡。

面對疫情持續升溫，劉曉峰坦言，當前北京市疫情持續處於高檔，呈快速上升態勢，地區差異明顯，北京市面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

他表示，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動，倡導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查等。

北京市政府新聞發言人徐和建則重申，要要堅定不移貫徹「動態清零」，全面執行第九版防控方案，落實好進一步優化疫情防控工作的二十條措施，盡快遏制疫情快速上升勢頭。他坦言，朝陽區是當前疫情的重中之重。

事實上，在朝陽區上周五倡導北京市民非必要不離區，跨區流動須持48小時內核酸檢測陰性證明，呼籲市民「宅家過週末」後，北京市多區也紛紛致信，呼籲大家「靜下來」，各地區和商場也發布暫停餐飲內用的通知。

疫情 北京 檢測

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