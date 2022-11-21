中國疫情防控責任「層層下放」 網批防疫「不留痕」

北京市朝陽區一處核酸檢測站，市民排隊做核酸檢測。 中新社

北京疫情 急劇升溫，前日和昨日共新增逾1,100宗染疫，昨日亦通報1宗死亡病例。繼前日多區倡議「2.1線」、減少跨區流動，北京昨日傳出多區中小學線下課暫停一周。但防控責任「層層下放」後，「封各個小區但不宣布封城 」，「各區停課但不宣布城區停課」，防控變得「不留痕」。

據香港媒體，北京市委宣傳部副部長徐和建在20日在發布會表示，北京疫情防控形勢嚴峻，要落實「20條」，分類優化細化防控措施，實行「區自為戰」。中國網友揶揄，「20條」細化防控，似乎意味防控責任「層層下放」，「封各個小區但不宣布封城」，「各區停課但不宣布城區停課」，防控變得「不留痕」。

據中國國家衛健委官網，中國前日新增本土確診逾2千宗，無症狀感染逾2萬2千宗。北京昨日通報的死亡病例為87歲男性，他本月11日出現乾咳症狀，前日病情惡化，因嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克死亡。這是中國半年來通報的第一宗冠病死亡病例，上一宗死亡病例在今年5月報告。

徐和建稱，北京疫情防控形勢嚴峻，對此要有更加清醒的認識，採取有效措施，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少對正常生產生活的影響。他強調，要加大全市統籌，實行區自為戰，以最短時間遏制疫情快速上升勢頭。

雖然發布會沒有提及中小學停課，但據稱多區學校昨日傍晚相繼通知，本周進行線上教學。有私立學校老師更向家長坦言，「做好一直居家網課到寒假的準備」。

北京官方本月11日發布優化防疫「20條」措施，強調提升防控的科學性、精準性，嚴禁地方隨意「靜默」、封控等各種層層加碼行為。中國網友揶揄，新規出台後，防控變得「不留痕」，「偷偷地逐一電話通知學校停課了，為甚麼就不能大大方方地公布呢？」

還有人質疑，「停課就算了，本來就是怕孩子聚集，結果還要求1天一核酸。也就是說每天還要抽出時間出去聚集唄？這合理嗎？符合20條新規嗎？」