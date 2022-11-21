法國駐華大使：馬克宏希望再次訪問中國

習近平與法國總統馬克宏15日在巴里島會晤，兩人都笑得開心。（央視新聞截圖）

法國駐中國大使羅梁（Laurent Bili）21日接受中國媒體採訪時表示，法國總統馬克宏 希望再次訪問中國。

環球時報報導，羅梁在接受該報書面專訪時說，自就任法國總統以來，馬克宏總統已對中國進行兩次訪問，他希望再次訪問中國。

羅梁表示，在新冠肺炎疫情期間，法中兩國元首保持定期溝通。過去三年間，雙方進行了十餘次會談，不僅探討了雙邊議題和地區事務，如烏克蘭 危機和朝鮮（北韓核武）問題，還探討了全球性議題，如應對氣候變化和糧食安全。但是，領導人面對面會談是國家間開展成功、實質性合作的關鍵。

羅梁說，歐盟 是中國的第二大貿易夥伴。在互惠和公平的共同原則基礎之上，歐盟和中國的經濟可以實現共同繁榮。歐盟成員國與中國之間存在的分歧需盡可能坦率、相互尊重、真誠地加以解決。但無論這些分歧有多麼巨大，都不應妨礙法國或歐盟和中國在共同關心議題上的合作，如應對氣候變化、保護生物多樣性和債務減免等，因為這些能造福其他國家。

他說，歐洲和中國在烏克蘭問題上有對話和合作的空間。儘管歐洲和中國看待烏克蘭戰爭的角度不同，但在如何減少其在全球範圍內的負面影響方面仍有達成一致的空間。他認為，在彼此共同基礎上，歐洲和中國有可能就烏克蘭危機問題進行對話和合作。

早在數月前就有媒體報導，德國、法國等國家領導人將於中共20大後訪問中國，德國總理蕭茲已於11月4日率龐大商業代表團訪問中國，獲得多項中國的大訂單。

本月15日，習近平與馬克宏在印尼巴厘島G20高峰會上雙邊會晤，據新華社通稿，習近平表示，經過多年發展，中歐已經形成強大的經濟共生關係。雙方應該擴大雙向貿易和投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護國際經貿規則和秩序。

馬克宏則說，法方秉持獨立外交，反對陣營對抗。法方希望同中方繼續秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高層往來對話，深化經貿、航空、民用核能等領域合作，歡迎中國企業赴法國開展合作。法方願積極促進歐中對話合作。