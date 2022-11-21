涉煽動對台仇恨 「武統學者」李毅退出推特

李毅21日發文，坦承自己的推文被舉報，而且強制刪除，由於違反了仇恨行為規則被推特鎖定。（截自推特照片）

曾經來台灣推銷「武統」的中國大陸「學者」李毅，21日在推特 表示，因為推文連續被刪，他將退出推特。

李毅日前在推特上表示，「解放台灣，中共 解放軍傷亡不會超過兩位數。台灣雜種根本沒有還手之力，也不敢還手，誰反抗就株連九族。戰後治理也很容易，先屠一半，剩下的就會比狗還聽話，定時喂骨頭就行了。」

李毅五天前在推特上貼文表示：「如何解決台灣降而不服的局面？一個字：屠。『台獨必須死』這五個字必須要印在每個台灣人腦海裡，誰帶頭鬧事就殺誰，我們不會造成大面積傷亡，只要清理掉個別挑事者就行。一個連國家概念、民族信仰都沒有的雜種聚集地，一群給安倍立雕像的賤X，我不信它們的骨頭比導彈還硬！」

李毅21日在推特發文稱，「退推了，再見。從昨天到今天，所有推文被反賊和台灣雜種舉報，強制刪除。它們侮辱謾罵攻擊我上千條信息，竟然沒有一個中國人站出來說話」。

推文的下方則顯示，推特的「由於違反了仇恨行為規則，我們鎖定了@lyksjzn的帳號。通過收到的關於他們行為的不同舉報，我們發現他們違反了仇恨行為的規則。」

中國網友則在評論中表示，「這是馬斯克 做的真正好事」、「這是壞事，留著他能激怒更多台灣人」、「支持馬斯克的這一決定，把那個人渣李毅清除推等！」、「最精彩的是，『竟然沒有一個中國人站出來說話』」、「社交媒體上威脅別人，是絕對不允許的」、「這是個惡棍、雜碎」。

也有中國網友表示：「李毅言論，特別是株連九族的話，實在是非常奇怪，禁言是必然的」、「小粉給會說，美國沒有言論自由！」、「中共不是總是強調南京大屠殺嗎？那你這種言論這種行為和你們總是強調的南京大屠殺有分別嗎？」、「這樣的人，不配為人，推特是對的。」