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廈門女子發現自己被祭奠4.3萬次 還有頭像和悼詞

記者賴錦宏／即時報導
人好好活著卻突然發現自己「被死亡」在網路平台祭奠還有頭像、生活照、悼詞……如此讓人感到不舒服的事，竟讓廈門一女子碰上了。示意圖。（取材自解放日報網）
人好好活著卻突然發現自己「被死亡」在網路平台祭奠還有頭像、生活照、悼詞……如此讓人感到不舒服的事，竟讓廈門一女子碰上了。示意圖。（取材自解放日報網）

廈門思明法院發布了這樣一起離奇案件：人還活著，卻被人在網路平台祭奠4.3萬次，發現自己「被死亡」，還設「紀念館」，上面的頭像、生活照，全是自己在社交平台上發布的照片。當事人一狀告上法院。

據上觀新聞，一次偶然的機會，小璐的朋友發現，某網路祭祀平台內設有「廈門美麗女孩小璐紀念館」，該館建立於2016年1月，6年來訪問量達4.3萬餘人次。網頁上詳細記載了小璐的「生平」，包括出生日期、籍貫、悼詞，「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裡發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」。

紀念館設有靈堂、網上墓園等動畫背景，都放著小璐的頭像，另外還設有「音容笑貌」區塊，發布了十張小璐的生活照。

小璐得知這件事後，十分氣憤，網頁中記載的個人信息均與其本人信息一致，而且所有照片，都是她發布在個人社交平台的生活照。她認為網路祭祀平台，侵害其肖像權、名譽權，要求平台承擔侵權責任。

被告網路祭祀平台也確認這些情況屬實，但因這個紀念館設立於多年前，當時還未實行實名制登記，所以目前只能找到設立用戶的ip地址及暱稱、登錄名，無法提供其真實姓名、地址、電話等信息。

廈門思明法院判決如下：網路祭祀平台應承擔侵權責任。法院審理認為，網路祭祀平台應嚴格審核被紀念人的相關信息，特別是對設立者與被紀念人的身份關係及被紀念人的死亡信息進行嚴格的形式審查（如相關部門出具的死亡證明等），防止別有用心的人利用平台對他人人格權益進行侵害。

由於平台未嚴格履行審核責任，且未要求註冊用戶進行實名認證，導致璐璐人格權益被他人侵害且無法查明實施侵害的具體網絡用戶。因此，思明法院依法作出一審判決，要求被告網路祭祀平台作為網路服務提供者承擔侵權責任。

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