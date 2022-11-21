胡錫進：今冬明春 中國防疫不可能「放開」

中共黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進撰文表示，中國今冬明春防疫不可能「放開」。（美聯社）

中國官方發布20條優化疫情 防控措施後，對於應該「嚴控」還是「放開」的爭論明顯增多。中共 黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進認為，一些人所要的那種「放開」今冬明春在中國不可能，現在需要認真探討怎麼把20條落實好。

胡錫進20日在個人微博發文說，他判斷，「一些人所要的那種『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做」。他認為現在探討這個主張沒有意義，只會造成人心的混亂，增加社會上的焦躁情緒。

他指出，現在需要認真探討的是怎麼把20條落實好，盡最大可能不因這種落實而導致疫情的嚴重擴散。「因為20條是有科學依據的，它的目的就是促進精準防控」。

胡錫進說，最近雖然疫情上升快，但全中國新增大規模封控的消息減少了。如果社區封控少了，社會活動限制的時間短了，跨省流動限制也少了，在冬天病毒活躍的情況下，病例有一定增加，但總量能控制得住，各地人們感染的幾率仍然很低，死亡病例更是保持在很低水平上，也就是絕大多數的人安全有保障，他認為就是成功。

他提醒，最要防止的是兩種情況，一是有的地方病例剛有所上升，就慌張了，重新搞大規模靜默。二是要防止疫情大規模擴散，直至失去控制，而且疫情如果在一兩個地方完全失控，將會打亂整個國家的防控全局。

他因此呼籲，一些人不要再喊「放開」，更不要宣揚「躺平」，那會引導對20條的誤讀，對全面推行20條有害無益；也不要宣揚只能或者「放開」或者反覆靜默封城 ，而沒有中間選擇。

他最後寫道，在Omicron傳播如此迅速的這個冬天，保持住低感染率和極低死亡率，就是巨大的成果。